Wimbledon 2021 : Novak Djokovic a en vue un 20e titre en simple du Grand Chelem | Actualités Tennis

Novak Djokovic sait qu’une défense réussie du titre de Wimbledon qu’il a remporté en 2019 le rapprochera de Roger Federer et Rafael Nadal

Deux ans après une épopée en cinq sets entre Novak Djokovic-Roger Federer, les deux sont à nouveau les principaux protagonistes de Wimbledon alors que les championnats reviennent après un an d’absence. Cependant, c’est le n°1 mondial serbe qui apparaît désormais comme la force imparable du sport.

Djokovic lèvera le rideau sur les courts d’exposition de Wimbledon lorsqu’il affrontera l’adolescent britannique Jack Draper sur le court central lundi.

Il le fera avec les deux premiers majors de l’année à l’abri. Un neuvième titre de l’Open d’Australie et une deuxième couronne de l’Open de France l’ont placé dans l’un des records de tous les temps masculins de Federer et Rafa Nadal de 20 titres en simple du Grand Chelem.

« Gagner les deux tournois majeurs cette année, jouer très bien à Roland Garros, ce tournoi m’a beaucoup pris, je pense, mentalement, physiquement et émotionnellement », a déclaré Djokovic aux médias samedi.

« Cela m’a également donné une quantité incroyable d’énergie positive et de confiance qui a créé une vague que j’essaie de surfer.

« Je n’ai pas eu trop de temps pour vraiment réfléchir à ce qui s’est passé à Paris. C’est comme ça. C’est la saison et le calendrier du tennis. »

Titres en simple du Grand Chelem masculin – Tous les temps 20 Roger Federer Rafael Nadal 19 Novak Djokovic 14 Pete Sampras 12 Roy Emerson

Nadal ne sera pas présent cette année, ayant opté contre le voyage à Londres ainsi que les Jeux olympiques de Tokyo le mois prochain. Et Federer n’a qu’une poignée de victoires à son actif car il a fait le plus de tentatives de retour après deux chirurgies du genou.

Lorsque Federer a remporté le titre 20 du Grand Chelem à Melbourne en janvier 2018, le débat sur le GOAT (le plus grand de tous les temps) semblait presque terminé.

Nadal était sur 16 titres du Grand Chelem et Djokovic sur 12 et au milieu de sa plus longue période stérile depuis l’écart entre ses premier et deuxième titres majeurs.

Le Serbe avait l’air d’avoir atteint un sommet après un premier Open de France qui lui a donné une carrière en Grand Chelem mais l’a également laissé sans but.

Cependant, depuis ce titre Federer en Australie, Nadal et Djokovic ont remporté 11 des 12 derniers titres du Grand Chelem (Djokovic 7, Nadal 4), Federer a raté quatre tournois majeurs et n’a atteint qu’une seule finale de plus.

Le dernier titre majeur du Grand Chelem de Roger Federer remonte à plus de trois ans à l’Open d’Australie

Nadal a attrapé le grand suisse lorsqu’il a remporté un 13e Roland-Garros en octobre et Djokovic, une carrière renaissante, se tient plus près qu’il ne l’a jamais été de la paire.

Avec 19 titres du Grand Chelem à son actif après son succès parisien, il a toutes les chances d’être favori pour triompher à l’issue de la prochaine quinzaine. Ce débat GOAT semble maintenant ne pas être si mais quand Djokovic les passe tous les deux – et cela pourrait bien se produire avant la fin de l’année.

« Il y a toujours quelque chose en jeu pour moi, probablement Roger et Rafa aussi, en ce qui concerne l’histoire du tennis au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu beaucoup de succès, en particulier en chelem. Je comprends que les gens aiment débattre qui est le plus grand, qui aura le plus de titres, et cetera, et cetera.

« Il se passe toujours beaucoup de choses en dehors du court de tennis, mais une fois que je suis sur le court, j’essaie de m’enfermer et j’essaie d’exclure toutes les distractions.

« J’ai l’impression qu’au fil des années, j’ai réussi à développer le mécanisme qui me permet de le faire. Chacun a sa propre façon de se centrer, de se concentrer, de diriger vraiment, pour ainsi dire, l’énergie dans ce qui compte le plus , qui est le moment présent. »

Après la victoire à Roland-Garros, Djokovic, pour la deuxième fois seulement, est à mi-chemin d’un grand chelem de l’année civile – l’un des rares exploits à lui échapper.

La dernière fois qu’il a gagné à Paris, une disgrâce très rapide a suivi ; il a été battu au troisième tour à Wimbledon par Sam Querrey, a perdu son numéro 1 mondial et semblait avoir calé dans la poursuite de ses grands rivaux.

Il a retrouvé sa confiance et son jeu, le service s’est amélioré et il revient aussi bien qu’il n’a jamais servi. Après son retour dans le cercle des vainqueurs du Grand Chelem à l’US Open en 2018, il a remporté sept des 10 derniers tournois majeurs et est actuellement le meilleur joueur du monde.

Une première médaille d’or olympique pourrait également être sur les cartes, aucune décision n’a été prise sur Tokyo mais avec Nadal pas en compétition, Federer indécis et le double champion olympique en titre Andy Murray actuellement une ombre de lui-même, cela pourrait ajouter encore une couche à son prétendre être le meilleur que le sport ait produit.

Un sixième titre à Wimbledon semble inévitable, compte tenu notamment de la nouveauté de la surface gazonnée sur laquelle ils évoluent. Pendant quelques semaines éphémères chaque année, les gros serveurs et les spécialistes du gazon espèrent une chance de gloire dans le sud-ouest de Londres, et après l’absence de tout jeu en surface l’année dernière, il ne reste que quelques semaines de forme. au.

Reste à savoir si quelqu’un a ce qu’il faut pour défier Djokovic. Le numéro 2 mondial Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas – les leaders du prochain niveau de joueurs – ont été vaincus par Djokovic lors des grandes finales de cette année et son tirage au sort semble favorable.

Après Draper, 19 ans, à l’ouverture lundi, l’ancien finaliste Kevin Anderson semble être un adversaire aussi délicat qu’il pourrait l’affronter sur la route des 16 derniers. Gael Monfils et Andrey Rublev sont tous deux relativement peu éprouvés sur l’herbe et sont les adversaires tête de série pour le quatrième tour et quarts de finale.

Un match revanche avec Tsitsipas, qu’il a rattrapé de deux sets à battre à Paris, s’annonce comme la demi-finale la plus probable, avec Federer, Alexander Zverev ou Medvedev les grands noms de la moitié inférieure qui nourriront des espoirs.

Avec des doutes autour de presque tout le monde, Djokovic est plein de confiance et à juste titre.

Novak Djokovic est à mi-chemin d’un Grand Chelem d’une année civile après avoir remporté le numéro 19 du Grand Chelem à Paris – soulèvera-t-il le numéro 20 à Wimbledon? (Photo AP/Christophe Ena)

Prix ​​de carrière en argent, titre de Masters Series, semaines au n°1 – Djokovic les dirige tous, mais celui dont il a le plus envie est maintenant imminent et est son objectif principal. Sa carrière est tournée vers les grandes victoires.

« Les Grands Chelems sont la plus grande motivation que j’ai en ce moment à ce stade de ma carrière », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de samedi.

« Je l’ai déjà dit. Je veux essayer de tirer le meilleur parti possible des tournois du Grand Chelem. J’essaie d’atteindre un sommet dans les tournois majeurs. J’ai réussi à le faire tout au long de ma carrière.

« J’ai eu la chance de vraiment jouer mon meilleur tennis quand cela comptait le plus, je pense. De nos jours, je dois ajuster un peu plus mon emploi du temps avec évidemment le temps de qualité en famille qui compte beaucoup pour moi, en réduisant le nombre de tournois, essayer de tout ajuster pour que je puisse être à mon meilleur niveau en chelem.

« Voilà à quoi ressemblait ma dernière année et demie, et c’est probablement à quoi ressemblera le reste de ma carrière en termes de programmation des tournois. »

Ce n’est pas qu’il en ait besoin, mais ce sera un rebond supplémentaire avant le service, un peu de venin supplémentaire dans le service bien amélioré et un peu plus de jus dans ces retours mordants – ce Wimbledon, ce Grand Chelem a vraiment l’air de vouloir dire plus.

