Wimbledon 2021 News Jour 7 Mises à jour en direct

Denis Shapovalov, la 10e tête de série canadienne qui a éliminé le double vainqueur Andy Murray au dernier tour, affrontera l’Espagnol Roberto Bautista Agut, demi-finaliste en 2019. Pendant ce temps, l’Italie aura deux hommes dans les 16 derniers pour la troisième fois seulement. et la première fois depuis 1955. Alors que Sonego affronte Federer, la septième tête de série Matteo Berrettini affronte le Biélorusse Ilya Ivashka, le numéro 79 mondial de 27 ans qui n’avait auparavant remporté qu’un match dans un tournoi majeur avant ce Wimbledon.

La numéro un mondiale féminine Ashleigh Barty, qui tente de remporter le titre 50 ans après la première couronne de sa compatriote australienne Evonne Goolagong Cawley, affronte la gagnante de l’Open de France Barbora Krejcikova. La seule joueuse britannique restante dans le tableau du simple est Emma Raducanu, 18 ans, qui a défié son classement de 338 pour faire la deuxième semaine où elle rencontre l’Australienne Ajla Tomljanovic. Raducanu vient tout juste de terminer ses examens de fin d’études et a attiré une foule de nouveaux fans, dont la rock star Liam Gallagher, l’ancien leader d’Oasis.

L’Allemande Angelique Kerber, la seule ancienne championne de l’épreuve féminine, affronte Coco Gauff. Gauff, 17 ans, vise à devenir la plus jeune femme à atteindre un quart de finale à Wimbledon depuis Maria Sharapova en 2004. Les gros coups seront une caractéristique de la moitié inférieure des 16 derniers matchs féminins. La deuxième tête de série biélorusse Aryna Sabalenka affronte la 18e tête de série Elena Rybakina. Sabalenka, qui n’a pas encore atteint les quarts de finale d’un Chelem, a réussi 21 as en trois tours, un de moins que Rybakina, d’origine russe. Rybakina a remporté 96 % de ses matchs de service en tête du tournoi lors des trois premiers tours.

Ancienne numéro un mondiale Karolina Pliskova, la Tchèque, huitième tête de série, a également tiré 22 as et affronte la Russe Liudmila Samsonova, non tête de série. Samsonova, classée 65, a profité de sa wild card pour enregistrer sa meilleure performance de tous les temps lors d’un Chelem. Après avoir remporté le tournoi sur gazon de Berlin en tant que qualification à l’approche de Wimbledon, le joueur de 22 ans est sur une séquence de 10 victoires consécutives. L’ancien champion de Roland-Garros Iga Swiatek, septième tête de série qui n’avait remporté qu’un seul match sur gazon sur le circuit principal avant Wimbledon, affronte le Tunisien Ons Jabeur, 21e tête de série. Jabeur peut devenir la première femme arabe à atteindre les quarts de finale de Wimbledon avec une victoire.

