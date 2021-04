Dan Evans ne sait pas à quoi s’attendre à Wimbledon cette année

Dan Evans dit qu’il ne sait pas à quoi s’attendre à Wimbledon cette année, qui aura un certain nombre de mesures de sécurité en place en raison de la pandémie de coronavirus.

Les organisateurs du Grand Chelem, qui a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie, ont déclaré que les joueurs devaient rester dans des hôtels officiels plutôt que dans des maisons privées pendant la majeure sur gazon, avec des mesures déjà en place.

Le All England Club a également confirmé que la célèbre file d’attente ne fonctionnera pas pour les championnats de cet été, tandis qu’un nombre réduit de fans seront autorisés à pénétrer sur le terrain, bien qu’ils essaient d’être aussi flexibles que possible pour répondre aux exigences de distanciation sociale. en juin et juillet.

Evans a hâte de se faire vacciner dès que possible

Evans, le n ° 33 mondial, qui a atteint un sommet en carrière de 26 en février, a déclaré qu’il ne serait pas contre que les meilleurs joueurs se voient accorder un « peu de marge de manœuvre » avant le célèbre tournoi.

« Je n’aurais aucun problème si certains des meilleurs gars avaient un peu de marge de manœuvre, d’anciens champions, où ils peuvent rester dans une maison », a déclaré le joueur de 30 ans. «Je pense qu’ils seraient assez responsables, ne pas sortir pour dîner.

« Ce sera un Wimbledon différent – je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, mais je m’attends à ce qu’ils fassent du bon travail. »

Le n ° 1 britannique a atteint les 32 derniers de Wimbledon en 2016 et 2019. Il espère aller plus loin plus tard cette année

Le Britannique a également déclaré qu’il serait « navré » de tester positif pour Covid-19 avant Wimbledon et qu’il est impatient de se faire vacciner le plus tôt possible.

«J’ai très hâte de me faire vacciner, si je peux», a-t-il déclaré. « Ce serait navrant si je testais positif pour Wimbledon. »

