Wimbledon 2021 : Hubert Hurkacz bat Roger Federer en deux sets pour atteindre les demi-finales | Actualités Tennis

Roger Federer a subi une défaite en deux sets à Wimbledon pour la première fois depuis 2002 (AP)

Un Hubert Hurkacz inspiré a produit une performance spectaculaire pour mettre fin à la quête de Roger Federer pour un neuvième titre à Wimbledon et une 21e couronne historique du Grand Chelem avec une victoire en deux sets sur le court central.

Devant une foule à guichets fermés dans l’arène légendaire que Federer a présidée depuis son premier titre en 2003, Hurkacz a excellé en abattant 36 vainqueurs et n’a commis que 12 erreurs directes dans une victoire 6-3 7-6 6-0 – la plus grande triomphe de sa jeune carrière.

Le dénouement de la défaite de Federer s’est produit dans un set final à peine croyable car il a été brisé trois fois pour perdre un set à aimer à Wimbledon pour la première fois en 22 visites alors qu’il s’est écrasé en seulement une heure et 48 minutes.

Une performance de Federer semée d’erreurs, qui l’a vu battu en deux sets au All-England Club pour la première fois depuis 2002 contre Mario Ancic l’a vu brisé 10 fois au total et jettera le doute sur son avenir avec son 40e anniversaire qui se profile à l’horizon. mois.

Mais pour Hurkacz, disputant un quart de finale du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière contre les 53e et 18e de Federer rien qu’à Wimbledon, le rêve du titre reste vivant après avoir démantelé son illustre adversaire et idole d’enfance.

« C’est super spécial pour moi. Jouer sur ce terrain spécial contre Roger, quand tu es enfant, c’est un rêve devenu réalité de le jouer. « Jouer ici devant vous les gars et les choses spéciales qu’il a faites ici tout au long de sa carrière, c’est un rêve devenu réalité et je vous remercie vraiment beaucoup d’être venus ici et d’avoir encouragé. « Je suis tellement heureux et j’ai hâte d’être au prochain. » Hubert Hurkacz après la victoire sur Roger Federer

Federer a plus de titres du Grand Chelem que Hurkacz n’a d’apparitions en Grand Chelem, mais le Polonais de 24 ans, jouant dans son premier quart de finale majeur, n’a pas été intimidé par la légende se tenait de l’autre côté de l’arène alors qu’il produisait un affichage sans peur pour manquer un gagnant confortable.

Le numéro 18 mondial Hurkacz affrontera Matteo Berrettini ou Felix Auger-Aliassime dans les quatre derniers, tandis que Federer ne peut que regarder Novak Djokovic n’est plus qu’à deux victoires de le rejoindre et Rafael Nadal sur 20 titres du Grand Chelem après sa victoire de routine sur Martin Fucsovics plus tôt dans la journée.

Wimbledon 2021 : demi-finales hommes Novak Djokovic (1) contre Denis Shapovalov (10) Berrettini/Auger-Aliassime contre Hubert Hurkacz (14)

