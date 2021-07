Wimbledon 2021 : Dan Evans et Cameron Norrie avancent avec des victoires au troisième jour | Actualités Tennis

Dan Evans est qualifié pour le troisième tour à Wimbledon pour la première fois de sa carrière (PA)

Dan Evans et Cameron Norrie ont veillé à ce que l’intérêt britannique reste vif dans le tirage au sort masculin à Wimbledon après des victoires respectivement au deuxième et au premier tour.

Evans était en action au deuxième tour et a remporté des sets consécutifs sur Dusan Lajovic pour se qualifier pour les 32 derniers sans perdre un set, tandis que Norrie a finalement lancé sa campagne avec une victoire en quatre sets au premier tour après que la pluie ait retardé son ouverture avec Lucas Pouille.

Evans continue de rouler

Evans connaît une année de carrière et une victoire de routine sur Lajovic l’a maintenu sur la bonne voie pour une meilleure performance de son histoire à Wimbledon.

Près de 24 heures après avoir impressionné par une victoire sur Feliciano Lopez, il a ajouté une autre victoire impressionnante à son travail de l’année, battant le n ° 42 mondial Lajovic 6-3 6-3 6-4 sur le court n ° 1.

Evans a parcouru son match en seulement 1 heure et 56 minutes (PA)

Evans a déjà atteint le troisième tour à deux reprises, mais n’est pas allé plus loin, s’inclinant en cinq sets contre Joao Sousa en 2019 et Roger Federer en 2016.

Mais il imaginera ses chances de progresser encore cette année malgré un match de troisième tour maladroit avec l’Amérique très bien notée Seb Korda – dont le père était un quart de finaliste de Wimbledon en 1998 et dont les sœurs dominent actuellement le monde du golf.

Evans, qui fera ses débuts aux Jeux olympiques à Tokyo et a atteint un sommet en carrière de 25 au classement mondial, s’est remis d’un premier échange de pauses pour dominer la majorité du match, et a juré qu’il y avait plus à venir

« Je pense que j’ai fait un excellent travail pour m’en sortir, je n’ai pas encore joué mon meilleur tennis, alors j’espère que cela arrivera », a déclaré Evans, dont la meilleure performance de tous les temps dans un Grand Chelem a été le quatrième tour de l’Australien. Ouvert en 2017.

« Je travaille dur. J’essaie de me concentrer pour le trouver. Un autre jour sur les courts d’entraînement demain, ressentez un peu plus.

« Match par match pour aller un peu mieux serait bien, je suis en compétition et je reste concentré, ce qui fait partie de, une grande partie de la bataille est vraiment de rester dans le match, en particulier trois sur- cinq ensembles.

« Il y a d’énormes changements d’élan dans le match. Il s’agit vraiment de rester calme et concentré sur le moment. »

Classy Norrie passe le test de Pouille

Norrie était le premier homme sur le terrain alors qu’il commençait à jouer sur le court n ° 2 à 11h – son match contre Pouille l’un des matchs les plus intrigants, s’il est retardé, du premier tour.

Après avoir perdu le premier set avant la suspension du jeu mardi, Norrie a battu le Français 6-7, 7-5 6-2 7-5.

Pouille est un ancien quart de finaliste à Wimbledon, atteignant les huit derniers en 2016 et a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie mais, maintenant classé 95e au monde, il revient d’une opération au coude.

Il avait présenté ces références dès le début, remportant le premier set via un tie-break durement disputé contre la 29e tête de série britannique mardi soir avant que le jeu ne soit suspendu.

Cependant, Norrie, inspiré par la foule, a fait preuve de ténacité, de bon sens et de grande classe qui lui ont valu plus de victoires que tous les joueurs sauf deux sur le circuit ATP cette année.

Le joueur de 25 ans a remporté 29 matchs cette année – seuls Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas en ont gagné plus – et il s’est frayé un chemin jusqu’à 30 en remportant les trois sets suivants.

Le septuple champion de Wimbledon, Roger Federer, est un adversaire de troisième tour pour Norrie, mais l’Australien Alex Bolt sera le suivant lors du match d’ouverture sur le court n ° 1 jeudi.

« Je pense qu’un peu hier, je n’étais pas si calme. J’ai complètement donné le set, quelques points de set, j’ai commis quelques doubles fautes.

« Aujourd’hui, j’ai pris la décision consciente d’être un peu plus calme sur le terrain, de vraiment en profiter là-bas – je pense que cela vient de gagner beaucoup de matchs, beaucoup de matchs serrés, en se mettant simplement dans ces scénarios.

« Avec ma façon de jouer, je ne vais pas sortir et frapper quelqu’un en dehors du terrain ou servir quelqu’un en dehors du terrain. Je dois continuer à exercer une pression continue, continuer à mettre les gens dans des situations embarrassantes.

« Quand c’est difficile, dans ces moments difficiles, c’est à ce moment-là que je me sens bien et que je me sens à l’aise. Je pense que c’est pourquoi je fais un peu mieux cette année, c’est parce que j’exécute dans ces scénarios, dans ces de plus grands moments. »

Le quatrième du quart britannique des hommes en action était Liam Broady et il a brièvement suscité l’espoir d’une quatrième victoire lorsqu’il a remporté le premier set contre la neuvième tête de série. Diego Schwartzman dans leur match de deuxième tour.

Cependant, la neuvième tête de série argentine s’est imposée pour une victoire 4-6 6-2 6-1 6-4 et une rencontre avec le Hongrois Marton Fucsovicsc

