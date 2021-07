Wimbledon 2021 : Dan Evans éliminé par le débutant Sebastian Korda au troisième tour | Actualités Tennis

Entretiens, commentaires et analyses @ch_skysports







Ce n’était pas pour le Britannique Dan Evans (PA)

Sebastian Korda prévoyait un avenir radieux pour le tennis américain en battant le Britannique Dan Evans pour atteindre le quatrième tour et poursuivre sa course impressionnante lors de ses débuts à Wimbledon.

Faisant sa première apparition sur le court central, le joueur de 20 ans a encore une fois fait étalage de son potentiel en battant le n°1 britannique 6-3 3-6 6-3 6-4 en deux heures et 24 minutes pour devenir le cinquième débutant à atteindre les huitièmes de finale au All England Club au cours de la dernière décennie.

Evans visait une place au quatrième tour pour la première fois de sa carrière, mais n’a pas pu trouver de réponse à la puissance et au punch de son adversaire, qui affrontera désormais la 25e mondiale Karen Khachanov après que la Russe ait envoyé Frances Tiafoe en séries droites plus tôt dans la journée.

Pour Korda, cela a marqué un autre bond en avant après ses victoires sur Alex de Minaur et Antoine Hoang alors qu’il déjouait la polyvalence et l’éthique de travail d’Evans, qui a commis 18 erreurs directes par rapport aux 43 de ses adversaires et a en fait enregistré un meilleur pourcentage de victoires. sur les premiers services malgré l’expression de son besoin de s’améliorer à la ligne de fond.

« Je suis resté calme autant que possible dans les plus gros moments, j’ai essayé de rester détendu et de jouer au tennis offensif », a déclaré Korda. « Je suis vraiment fier de moi pour ça aujourd’hui. »

« (C’est) une grande réussite. Il y a un an, j’étais 220 dans le monde et maintenant je suis ici au quatrième tour à Wimbledon. J’ai ma famille et mes entraîneurs à remercier et tout le monde autour de moi.

« Mon père (Petr Korda) a remporté un Grand Chelem, ma sœur (Nelly Korda) vient de remporter un tournoi majeur en tant que golfeur numéro un au monde, c’est super inspirant et c’est fou. »

Ce fut une autre sortie impressionnante pour Sebastian Korda, 20 ans, qui aura 21 ans plus tard ce mois-ci (PA)

Korda, classé 50e au monde à l’approche du tournoi, a eu du mal à profiter du deuxième service d’Evans au début, mais a résisté au revers tranché du Britannique avec confiance et a donné le ton avec sa volonté d’approcher le filet.

Il a décroché la pause vitale pour monter 4-3 avant de voir le premier set avec un vainqueur de volée frappant qui incarnait sa stature supérieure ce jour-là.

Trois erreurs rares – deux revers maladroits de chaque côté d’un atterrissage de coup droit assorti dans les lignes de tramway – ont ramené Korda pour donner à Evans la pause à 4-2 dans le deuxième set, sur lequel le joueur de 31 ans a construit en perdant juste un match de plus sur son chemin pour niveler le match.

Korda a pris l’avantage 4-2 avec la pause dans le troisième set, seulement pour qu’Evans réagisse immédiatement en convertissant sa quatrième balle de break dans un match qui a duré 13 minutes et est allé à deux à six reprises. Mais cela n’a servi à rien, son obstacle de 6 pieds 5 pouces annulant le travail acharné d’Evans tout en faisant preuve d’une résilience mentale admirable avant de voir le plateau après une autre vitrine de sa délicatesse brute et en développement au filet.

Evans a continué à se bousculer dans le quatrième alors que Korda montrait des signes de fatigue momentanés, bien que de simples signes ne se soient pas matérialisés en un quelconque changement d’élan alors que l’ancien a gaspillé deux points de rupture tout en menant 2-1.

La pause est venue pour Evans pour faire 4-2 en sa faveur, mais une fois de plus Korda a évoqué une réponse instantanée avant d’annuler le demi-finaliste du Monte Carlo Masters et de servir pour le match.

