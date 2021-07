Wimbledon 2021 : Cameron Norrie espère poursuivre l’année décisive contre Roger Federer qui brigue le 21e Grand Chelem | Actualités Tennis

Cameron Norrie espère continuer sa meilleure performance à Wimbledon lorsqu’il affrontera Roger Federer samedi (PA)

Cameron Norrie n’a pas emprunté un chemin conventionnel vers la plus grande étape de sa carrière, mais samedi, le n°2 britannique affronte Roger Federer.

Norrie fait ses débuts au troisième tour de Wimbledon et tirera également sa révérence sur le court central – et il le fera en tant que dernier représentant de la Grande-Bretagne dans le tirage au sort masculin.

Ce ne seront que les dernières premières d’une année qui l’a vu faire d’énormes progrès ; il a trois finales sur trois surfaces différentes, il a remporté plus de matchs que tous les autres joueurs du circuit ATP sauf deux et il est arrivé à Londres en tant que tête de série lors d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois.

Malheureusement pour le joueur de 25 ans, il y a une autre première.

En face de lui se tiendra le seul homme qui pourra défier n’importe quel espoir, favori ou champion britannique en ce qui concerne l’adulation de la foule – huit fois champion de Wimbledon et le co-leader de tous les temps des titres masculins du Grand Chelem, Federer.

C’est la première fois qu’il affronte le légendaire Suisse au niveau de l’ATP Tour, leur seule rencontre précédente s’est déroulée dans l’environnement détendu de la Hopman Cup, mais cela a laissé un impact sur les deux hommes.

« Je l’ai affronté à la Hopman Cup. « Quand je suis sorti, il faisait tout noir, je suis sorti en premier, puis je me souviens avoir regardé en arrière, et il sortait avec tout le stade dans le noir et le noir. « Les projecteurs étaient braqués sur lui, il sortait pour me jouer – j’avais l’impression d’être dans un jeu vidéo, d’aller jouer Roger Federer. » Norrie lors de sa première – et unique – rencontre avec Roger Federer

Qui est Cameron Norrie ?

Norrie sait tout ce qu’il y a à savoir sur Federer, mais que savons-nous de l’actuel numéro 2 britannique ? Deuxième derrière Dan Evans, qui, comme Andy Murray, s’est écrasé vendredi soir et a porté le drapeau des supporters locaux aux côtés d’Emma Raducanu lors du tirage au sort féminin.

L’accent est le premier cadeau. Deux parties néo-zélandaises, une partie américaine et c’est grâce à ses parents britanniques globe-trotters. Une mère de Cardiff et un père de Glasgow, qui vivaient en Afrique du Sud dans le cadre de leur carrière de microbiologiste.

Quand Cameron avait trois ans, les Norrie ont déménagé en Nouvelle-Zélande – le pays qu’ils appellent maintenant leur maison – mais ce n’était pas la fin du voyage. Le financement du tennis dans sa nouvelle patrie étant insuffisant, Norrie a adopté la nationalité britannique et a déménagé en Angleterre où il a vécu et s’est entraîné au National Tennis Center de Roehampton.

Norrie a connu une brillante carrière universitaire en Amérique après avoir déménagé de la Nouvelle-Zélande en Angleterre (AP)

Après une année décevante sur la scène junior du Grand Chelem, Norrie a de nouveau augmenté les bâtons. Il y a un thème et il a probablement aiguisé la détermination d’être le meilleur possible. Un quatrième continent se profilait, cette fois en Amérique du Nord et plus précisément à la Texas Christian University, où une brillante carrière sur le circuit ultra-compétitif de la NCAA s’est ensuivie tout en étudiant la sociologie.

Ce fils des îles britanniques, élevé en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, et scolarisé en Angleterre est devenu trois fois All-American pour les Horned Frogs de TCU et le joueur masculin classé numéro un des États-Unis pour la première fois dans l’histoire de l’école.

Après avoir choisi de devenir professionnel, il a commencé à jouer sur la tournée et en 2017, en tant que qualificatif à l’US Open, il s’est qualifié de » assez écossais « . Il vit toujours à Londres et il fait partie d’une scène masculine britannique qui a commencé à prospérer avec lui-même et Evans prospèrent cette année alors que Murray lutte contre ses blessures.

Et Norrie est ravie d’avoir le triple champion du Grand Chelem dans les parages.

« C’est génial que nous soyons trois là-bas. Nous avons des plus jeunes, de très bons talents qui arrivent également.

« C’est juste cool pour nous tous d’avoir Andy toujours là pour jouer et discuter avec lui, en écoutant ses idées.

« De toute évidence, il parle du jeu à un niveau si élevé, si élevé, si approfondi. C’est agréable de voir la façon dont il aborde les matchs, les situations et les entraînements, de voir comment lui et son équipe travaillent.

« Je pense que c’est formidable pour les générations futures comme moi, ce qui conduit également à certains des plus jeunes, avec tous les talents que nous avons à venir. »

Federer se prépare à « améliorer » Norrie

Alors que le n°2 britannique se prépare, Federer est déjà venu ici.

D’une défaite en quart de finale à l’adolescence contre Tim Henman en 2001 à Jay Clarke en 2019, Federer a joué certains des noms les meilleurs, les plus brillants et les plus surprenants de Grande-Bretagne sur la scène principale. L’histoire éphémère de Marcus Willis en 2016 ainsi qu’une demi-finale et une finale contre Andy Murray, c’est désormais la 29e tête de série qui, selon lui, constitue une menace.

« Je vois de bonnes améliorations de sa part, je me souviens quand il est venu en tournée, il était vraiment stable en dehors de la ligne de fond », a déclaré Federer après sa victoire contre Richard Gasquet.

« Son revers est très différent des revers de beaucoup d’autres gars, il n’a pas beaucoup de topspin mais j’ai l’impression que tout dans son jeu s’est un peu amélioré.

« Je pense que la confiance grandit. J’ai l’impression qu’il a travaillé sur son jeu. C’est ce que j’aimerais voir chaque joueur faire.

Norrie a impressionné sur la route des 32 derniers à Wimbledon (PA)

« Pour moi, par exemple, un joueur qui n’est pas là depuis un an, un an et demi, vous voulez voir une Cam Norrie différente, vous voulez voir un joueur différent.

« Vous ne voulez pas revoir le même gars un an et demi ou deux plus tard qui n’a rien amélioré. C’est pour moi un tel gâchis et une telle déception. Mais il ne l’a pas fait. C’est pourquoi je suis vraiment content pour lui.

« Je suis excité par le match. C’est aussi un bon gars. »

Avant cette semaine, Norrie n’avait réussi qu’une victoire solitaire à Wimbledon. Il a maintenant éliminé le très maladroit Lucas Pouille – un ancien quart de finaliste de SW19 – puis jeudi, pour ses débuts sur le Court No 1, Alex Bolt avec le minimum de tracas.

Une victoire contre le grand homme le mènera pour la première fois au quatrième tour d’un Grand Chelem.

« Je l’ai vu évidemment avec ces matchs épiques avec Rafa – je pense que je jouais des matchs des moins de 12 ans ou des moins de 14 ans. Je me souviens d’être resté éveillé tard et de les regarder, incroyable juste de le voir jouer ceux-ci.

« Juste pour partager à nouveau le terrain avec lui … Je veux dire, c’est une telle légende du jeu. Il joue toujours un très bon tennis, très pointu, ça va être difficile. »

Le grand suisse a son propre défi à relever

Federer n’a peut-être pas de titre du Grand Chelem à son nom depuis 2018, mais il en a 20 au total et sait que cette année, sur ce terrain, à ces championnats, ce pourrait être sa meilleure, peut-être même la dernière chance de décrocher un 21e .

Novak Djokovic s’est élancé à une distance de frappe de la marque de Federer et Nadal en remportant les deux premiers tournois majeurs de l’année et sept des 11 derniers – un triomphe pour le Serbe dimanche prochain verra le niveau du trio et Djokovic sur le point de dépasser les deux aux États-Unis Ouvert.

Roger Federer a remporté le dernier de ses huit titres à Wimbledon en 2017 (AP Photo/Alastair Grant)

Federer, qui aura 40 ans en août, s’aligne pour son 22e championnat d’Angleterre – contrairement aux débuts de Norrie au troisième tour, le Suisse a atteint ce stade à quatre reprises, et trois d’entre eux sont venus lors de ses quatre premières visites !

Alors que les années de progression de Federer peuvent avoir un impact sur sa capacité à se démarquer dans le meilleur des matchs en cinq sets, il peut se consoler dans sa performance à Wimbledon. Lors de chacune de ses six dernières visites, il a atteint les quarts de finale avec trois finalistes et un titre.

Si Federer veut réclamer 21 ans, il aura peut-être besoin d’une faveur dans la moitié opposée pour arrêter un Djokovic presque imbattable, mais Norrie connaît la tâche à accomplir face à l’un des meilleurs de tous les temps – mais à quoi ressemblait-il réellement?

« Je savais qu’il était évidemment aussi agressif et proactif avec le coup droit », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur cette réunion de la Hopman Cup.

Federer et Norrie se sont déjà rencontrés une fois – lors de la Hopman Cup en 2018 (AP Photo/Trevor Collens)

« C’était juste un gros, gros coup à voir. Si vous laissiez une balle avec pas grand-chose dessus, il se déplaçait en quelque sorte et frappait le coup droit.

« Il ne m’a absolument rien donné ce jour-là d’après ce dont je me souviens. Je ne m’attendais certainement pas à ce que ce soit facile. Il venait vers moi, c’était une expérience formidable de le jouer.

« Je pense que j’ai perdu facilement. J’ai dû sortir et le rejouer en double mixte. Ce n’était pas encore facile sur celui-là. »

Ce ne sera pas encore facile ce week-end, mais le voyage de Norrie jusqu’à samedi après-midi, Center Court, Wimbledon – l’échauffement pour le quart de finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Ukraine – a été tout sauf simple.

Il est maintenant arrivé au sommet de la table, son année à ce jour le souligne. Ils ne seront pas craintifs, mais la victoire sur l’un des plus grands de tous les temps du jeu dans l’une des arènes les plus légendaires du sport pourrait bien le voir jouer dans un jeu vidéo à lui tout seul.

