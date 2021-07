Wimbledon 2021 : Ashleigh Barty et Angelique Kerber se lancent dans la confrontation de haut niveau en demi-finale | Actualités Tennis

Asheligh Barty a atteint les demi-finales de Wimbledon pour la première fois avec une victoire sur son compatriote australienne Ajla Tomljanovic

Le numéro un mondial Ashleigh Barty a organisé une demi-finale alléchante à Wimbledon avec l’ancienne championne Angelique Kerber après des victoires dominantes en quart de finale dans un All England Club détrempé mardi.

Avec une salle comble sur le court central et le court n°1, les toits des deux arènes ont été fermés car, pour la première fois de l’ère Open, six des huit joueurs restants étaient en quart de finale pour la première fois.

Alors que Karolina Pliskova et Aryna Sabalenka ont fait leur part pour les premiers espoirs majeurs, dans la première moitié du tirage au sort, deux champions sont restés debout.

Kerber, triple championne du Grand Chelem et vainqueur de Wimbledon 2018, a été la première dans les quatre derniers, dépassant la 19e tête de série Karolina Muchova pour la perte de seulement cinq matchs avant que Barty n’en perde seulement quatre dans une victoire unilatérale sur son compatriote australienne Ajla Tomljanovic.

La paire se rencontrera jeudi pour une place dans la pièce maîtresse de samedi contre Pliskova ou Sabalenka qui disputeront la demi-finale de la moitié inférieure du tirage.

« C’est un rêve devenu réalité, vraiment. Je sais que vous entendez beaucoup cela en tant qu’athlètes et joueurs de tennis, mais c’est mon rêve et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir l’opportunité de venir ici et de m’amuser et je Je profite de chaque minute et cet après-midi n’était pas différent », Ashleigh Barty, tête de série

Le brillant Barty maintient le rêve de Wimbledon en vie

Pour de nombreux observateurs, le jeu de Barty est parfaitement adapté à l’herbe, mais la tête de série de 25 ans a pris son temps pour laisser sa marque à la surface – tout comme elle l’a fait chez les femmes.

Présent sur le Tour depuis 2012, ce n’est qu’en 2019 que Barty a commencé à s’épanouir, atteignant les quarts de finale de l’Open d’Australie avant de remporter l’Open de France.

Elle a poursuivi avec un quatrième tour à Wimbledon – sa meilleure performance jusqu’à cette année dans le sud-ouest de Londres – mais à trois reprises, elle a raté le tournoi de qualification à Roehampton.

Si sa carrière est une leçon de patience, le quart de finale de mardi sur le court central a été l’inverse puisqu’elle a démantelé sa coéquipière australienne de Fed Cup en seulement 66 minutes.

Barty a pris une avance de 4-1 avec une double pause avant que Tomljanovic n’évoque une chance d’en regagner une, mais trois points successifs ont éliminé cette menace avant qu’une troisième pause du service de son adversaire ne donne à Barty le premier set en seulement 24 minutes.

Barty n’a perdu qu’un seul set en route pour les quatre derniers au All England Club

Tomljanovic était confronté à la tâche de laisser derrière elle la victoire de lundi soir sur Emma Raducanu après le retrait de la Grande-Bretagne et alors que Raducanu a publié mardi une déclaration confirmant qu’elle allait bien, le numéro 75 mondial Tomljanovic faisait face à la menace considérable posée par Barty

Malgré sa domination, la n°1 mondiale avait du mal à mettre son premier service en place et Tomljanovic a saisi sa chance lors du match d’ouverture du deuxième set, mais Barty a riposté et a toujours eu l’avantage malgré un concours plus compétitif.

Observée par son petit ami Matteo Berrettini – qui affronte Felix Auger-Aliassime en quart de finale masculin mercredi – Tomljanovic a refusé de céder, mais à chaque fois qu’elle a entrouverte la porte, Barty a claqué un autre pied sur le chemin.

Il y avait le temps pour une dernière tournure en menant 4-2 et en servant pour se déplacer dans un match des quatre derniers, Barty a été brisée une dernière fois avant de dérouler convenablement les deux derniers matchs pour sceller sa rencontre de haut niveau avec Kerber.

« C’est le test ultime, Angie (Kerber) a évidemment eu du succès ici auparavant et a eu la meilleure quinzaine possible ici et j’adore ce match. J’adore jouer Angie », a-t-elle déclaré dans son interview sur le terrain.

« C’est une compétitrice incroyable, elle connaît son chemin sur ce terrain et j’espère que je pourrai bien jouer et me donner une chance et jouer un bon match. »

Deuxième couronne de Wimbledon en vue pour Kerber

Le statut de Kerber en tant que seul ancien champion de Wimbledon restant dans le tirage au sort est toujours intact après une victoire brutale et efficace en deux sets contre Muchova – qui a chuté en quart de finale pour les deuxièmes championnats consécutifs.

Angelique Kerber vise un deuxième titre à Wimbledon des trois derniers tournois

Tête de série 25e mais avec un pedigree éprouvé en Grand Chelem, Kerber a démenti son classement pour se frayer un chemin dans les quatre derniers pour une quatrième fois en neuf Wimbledon.

La joueuse de 33 ans a remporté le tournoi sur gazon à Bad Homburg à la veille des championnats – sa première victoire en tournoi depuis qu’elle a battu Serena Williams sur le court central pour son troisième titre du Grand Chelem en 2018.

Kerber a battu Serena Williams pour remporter le titre sur le court central en 2018 – elle affrontera Ash Barty sur le même court en demi-finale de jeudi

Une solide performance de l’Allemande a suffi à expliquer Muchova, dont les fautes directes ont permis à Kerber de prendre le contrôle tôt, puis de se reprendre après une pause dans le deuxième set.

Avec une avance de 3-0 dans le premier match, Kerber a atteint le premier set lorsqu’une double faute et deux erreurs directes lui ont donné une avance de 6-2. Ayant commencé à causer des problèmes à Kerber, Muchova a vu trois balles de break aller et venir lors du premier match de service de son adversaire avant de finalement percer pour une avance de 2-1.

Cependant, Kerber a immédiatement riposté, puis de 3 à 2, il a remporté quatre matchs successifs pour un retour aux quatre derniers.

