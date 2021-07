Wimbledon 2021 : Ashleigh Barty est une inspiration australienne, sur les traces d’Evonne Goolagong-Cawley | Actualités Tennis

Ashleigh Barty est double championne du Grand Chelem après avoir remporté le titre de Wimbledon sur le court central (AP)

Ashleigh Barty a rendu hommage à Evonne Goolagong-Cawley après avoir terminé un voyage de conte de fées de championne junior de Wimbledon à la première championne australienne en simple féminin lors du tournoi en 41 ans.

Âgée de 15 ans, Barty a remporté la couronne junior de Wimbledon en 2011 et 10 ans plus tard – après avoir joué sur le circuit du double, s’être éloignée du tennis, notamment en jouant dans la Big Bash League australienne, et est revenue pour gagner des tournois – elle est maintenant fermement établie. en tant que n°1 mondial et double champion du Grand Chelem en simple.

Pour la fille du Queensland, cela a été tout un voyage, son dernier triomphe survenant à un moment où la vie de bulle sur le circuit de tennis l’a éloignée de son pays natal depuis mars.

Après sa victoire en demi-finale contre l’ancienne championne Angelique Kerber, Barty avait déclaré que jouer la finale de Wimbledon serait un rêve d’enfance, et une victoire en trois sets contre Karolina Pliskova sur le court central lui a donné la meilleure fin possible.

« C’était la sensation la plus incroyable que j’aie jamais ressentie sur un court de tennis. « Il y avait certainement de l’incrédulité, j’ai travaillé si dur toute ma carrière avec mon équipe et avec les gens qui comptent le plus pour moi pour essayer d’atteindre mes objectifs et mes rêves. « Pouvoir faire ça aujourd’hui était incroyable. Ashleigh Barty, championne féminine de Wimbledon, 2021

Barty n’a pas caché la pionnière qu’elle idolâtrait, et elle ouvre désormais sa propre voie. Ayant été inspirée par Evonne Goolagong-Cawley tout au long de sa carrière, elle compte l’icône australienne comme amie et mentor. La paire a parlé avant le tournoi et reparlera sans aucun doute lors de la soirée Barty déjà en cours Down Under.

La jeune femme de 25 ans a dû se ressaisir sur le court lorsqu’on lui a demandé son inspiration, mais avec plus de temps pour rassembler ses pensées, elle a rendu un hommage complet lors de sa conférence de presse.

« Evonne est une personne très spéciale dans ma vie », a déclaré Barty. « Elle a été emblématique en ouvrant la voie aux jeunes autochtones pour croire en leurs rêves et poursuivre leurs rêves. Elle a fait exactement cela pour moi aussi.

« Pouvoir partager cela avec elle et partager des victoires assez spéciales maintenant avec elle, et pouvoir créer mon propre chemin, est vraiment incroyable, vraiment excitant. Elle est juste une icône depuis des années et des années, pas seulement sur le tennis Son héritage en dehors du terrain est incroyable.

« Je pense que si je pouvais être la moitié de la personne qu’est Evonne, je serais une personne très, très heureuse. Je pense pouvoir avoir une relation avec elle et lui parler à travers mon expérience, sachant qu’elle n’est jamais qu’un appel téléphonique loin, c’est vraiment cool. »

Barty a remporté l’Open de France en 2019 – son premier titre majeur en simple du Grand Chelem (The Yomiuri Shimbun via AP Images)

La numéro un mondiale a maintenant deux titres du Grand Chelem en simple à son actif, ajoutant le triomphe de Wimbledon à son Open de France de 2019. En fait, elle a trois Chelems au total après avoir remporté un titre de l’US Open 2018 aux côtés de CoCo Vandeweghe au cours d’une impressionnante carrière en double. qui a commencé en 2013.

Ce double triomphe – comme la plupart des choses auxquelles Barty se tourne – n’est qu’une partie de l’histoire, une partie du voyage, une partie de l’aventure.

Après le succès junior, une pause s’imposait, en raison de l’impact que la pratique d’un sport de globe-trotter avait eu sur sa santé mentale et de son impact sur le temps passé avec sa famille. Non pas que Barty ait pu se reposer – un passage dans un autre sport a suivi, alors qu’elle jouait pour le Brisbane Heat lors du Big Bash 2015.

Le cricket était loin de ses rêves de jeune, et alors qu’elle était assise samedi soir devant les médias du monde entier – pratiquement bien sûr – elle était une image de sang-froid.

« J’ai l’impression que Wimbledon est l’endroit où le tennis est né, essentiellement. C’est là que tout a commencé, où tant d’espoirs et de rêves sont nés.

« Pouvoir comprendre qu’en jouant ici et en tant que junior, j’ai pu vivre cette semaine incroyable, et comme je l’ai déjà dit, certains de mes moments les plus difficiles sont survenus à Wimbledon.

« Maintenant, certains de mes moments les plus incroyables sont également passés ici. Je pense que c’est juste un lieu emblématique. C’est un club incroyable. Pour pouvoir tant apprendre de cet endroit, je pense que je suis une fille très chanceuse. »

Barty a remporté le titre junior de Wimbledon en 2011, mais a fait tout un parcours pour remporter le titre senior (AP)

Les deux dernières années ont établi Barty au sommet de son sport, mais elle a eu un impact précoce, avec une série de performances impressionnantes en double.

Alors que Vandeweghe était son partenaire pour sa percée majeure, c’est un partenariat avec Casey Dellacqua qui s’est épanoui et a jeté les bases d’un jeu complet, à la fois agréable à regarder et difficile à affronter.

Ils ont atteint quatre finales en double, une dans chacun des tournois du Grand Chelem, mais les ont tous perdus. C’est lors d’une séance de frappe avec Dellacqua que Barty s’est concentré sur les simples, où elle a maintenant 12 titres et un parfait deux sur deux en finale du Grand Chelem.

Cela aurait pu être différent cette semaine, cependant. Elle a été forcée de se retirer de Roland-Garros en raison d’une blessure à la hanche qui avait mis en doute sa participation au All-England Club. Barty a révélé par la suite que c’était quelque chose d’un petit miracle qu’elle jouait.

Barty s’est retirée de Roland-Garros le mois dernier et sa participation à Wimbledon avait été mise en doute (AP)

« Même en discutant avec mon équipe maintenant, une fois que nous sommes sortis du terrain, ils ont gardé beaucoup de cartes près de leur poitrine et ne m’ont pas dit beaucoup de chances, ne m’ont pas dit beaucoup d’informations qui ils avaient reçu d’autres spécialistes.

« Il n’y avait pas beaucoup de radiologues en Australie qui avaient vu ma blessure. Dans un sens, c’était une blessure de deux mois. Pouvoir jouer ici à Wimbledon n’était rien de moins qu’un miracle.

« Maintenant, jouer sans douleur pendant cet événement était incroyable. C’est drôle, parfois les étoiles s’alignent, vous pouvez penser positivement, vous pouvez planifier, et parfois les étoiles s’alignent, vous pouvez poursuivre vos rêves. »

Après sa pause au cricket, deux ans de retour dans le sport avaient montré des éclairs. Une finale de niveau 1000 à Wuhan en 2017 a été suivie de quelques demi-finales au même niveau en 2018. Mais 2019 a été l’année où quelque chose a cliqué pour Barty.

Une course aux quarts de finale de l’Open d’Australie a été suivie d’un brillant triomphe à Paris, lorsqu’elle a battu Marketa Vondrousova en finale.

Depuis 2016, date de son retour au sport, Barty a remporté 12 titres. Lorsqu’elle a soulevé le Venus Rosewater Dish samedi après-midi devant une foule à guichets fermés sur le court central, c’était la prochaine étape non pas d’un, mais de plusieurs voyages.

« Pouvoir réussir ici à Wimbledon, réaliser mon plus grand rêve, a été absolument incroyable,

« Les étoiles se sont alignées pour moi au cours des quinze dernières semaines. C’est incroyable que cela se soit produit ici aussi à l’occasion du 50e anniversaire du premier titre d’Evonne. »

Barty avait servi pour le titre dans le deuxième set (AP)

Elle a quitté l’Australie en mars, les règles de quarantaine signifiant qu’elle a dû rester loin de chez elle pour que ces derniers mois travaillent pour elle en tant que professionnelle de tennis.

Déjà une héroïne nationale, quand elle reviendra finalement, elle le fera en tant que multiple gagnante majeure – rejoignant Margaret Court et Goolagong-Cawley dans cette tranche – et en tant que héros et inspiration à part entière.

Au moment où elle a remporté la victoire, c’était aux premières heures du dimanche matin chez elle dans le Queensland. Mais des milliers de jeunes filles et garçons à travers l’Australie verront désormais les moments forts et la verront soulever le trophée – un rêve d’enfance réalisé.

