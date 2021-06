Wimbledon 2021 : Aryna Sabalenka se bat pour battre la Britannique Katie Boulter | Actualités Tennis

Aryna Sabalenka a dû parcourir la distance pour battre la Britannique Katie Boulter

Aryna Sabalenka a devancé Katie Boulter pour atteindre le troisième tour à Wimbledon, mais seulement après que le numéro 219 mondial britannique ait donné une énorme frayeur à la deuxième tête de série sur un court central bruyant.

Boulter avait perdu en deux sets lorsqu’elle a rencontré Sabalenka lors de leur première et unique rencontre à l’Open d’Australie 2019, mais cette fois, elle était prête pour la puissance de son adversaire.

La joueuse de 24 ans de Leicester a embrassé le soutien à domicile et a ravi la foule lorsqu’elle a éclaté lors du match d’ouverture du match alors qu’elle était en train de remporter un premier set impressionnant contre son adversaire biélorusse, classé 215 joueurs au-dessus d’elle.

Cependant, Sabalenka a montré sa classe de championnat en se ralliant avec une pause précoce dans le deuxième set pour égaliser le concours et le n ° 4 mondial de Minsk – qui a deux titres en double du Grand Chelem sur son CV – a pris l’avantage dans le décideur, encore une fois via un pause précoce du service.

Boulter a tenu bon et, après un arrêt médical sur un coude déjà fortement attaché, elle en avait assez dans le réservoir pour casser avant que Sabalenka ne franchisse finalement la ligne d’arrivée et n’entre pour la première fois au troisième tour du All England Club.

« Mon premier et seul point à retenir, c’est que c’est définitivement le meilleur court au monde », a déclaré Boulter, qui est en train de retrouver une forme physique complète à la suite d’une fracture de stress au dos.

« Je n’avais pas encore eu l’occasion d’y jouer, c’est ma première fois, j’ai absolument adoré chaque minute là-bas. La foule était incroyable. J’ai pensé que c’était un très bon match, un match que je n’oublierai pas.

« J’avais évidemment l’impression d’avoir pas mal de points de rupture et de ne pas réussir à les prendre. Je n’avais pas non plus l’impression de les avoir donnés, elle devait les gagner. Elle les a gagnés. Certes, je n’en ai pas. des regrets à ce sujet. »

Katie Boulter a remporté le premier set à son retour à Wimbledon

Les autres espoirs de la Grande-Bretagne au troisième jour étaient centrés sur Sam Murray Sharan et Emma Raducanu – aux extrémités opposées de leur carrière.

Raducanu, la joueuse de 18 ans très bien notée qui fait ses débuts en Grand Chelem après avoir reçu une wild card, a été une brillante victoire 7-6 6-0 sur la Russe expérimentée Vitalia Diatchenko pour réserver un rendez-vous au deuxième tour avec Marketa Vondrousova.

À l’autre extrémité de l’échelle, Murray Sharan, 33 ans, jouait pour la première fois depuis 2014 dans le tableau principal. Cependant, elle n’a pas réussi à se frayer un chemin devant la Roumanie. Sorana Cirstea, qui a gagné 6-3 6-3 lors de leur rencontre retardée au premier tour.

Après la sortie de Serena Williams blessée mardi soir, la sœur aînée Venus était en action mais 21e tête de série Ons Jabeur était trop beau pour le quintuple champion.

Le duo a échangé de nombreuses plaisanteries d’avant-match avec Jabeur – la première femme arabe à remporter un titre WTA – révélant que Williams l’a cherchée pour la féliciter ainsi que l’Américaine dans ses louanges pour la Tunisien inspirant une nouvelle génération.

Cependant, il y avait peu de place pour le sentiment alors que Jabeur a manqué un vainqueur 7-5 6-0 pour laisser Williams attendre son retour en double mixte dans un partenariat avec Nick Kygrios.

Bianca Andreescu, tête de série cinquième, devient le nom le plus élevé à sortir du tirage au sort féminin après avoir perdu son match retardé au premier tour

Alizé Cornet bouleversé l’ancien champion de l’US Open, Bianca Andreescu, pour la deuxième fois en deux semaines en battant la cinquième tête de série canadienne 6-2 6-1.

Andreescu est entrée dans le choc du premier tour en ne jouant que son deuxième match au All England Club et son premier depuis 2017 – mais elle est devenue la tête de série la plus élevée à sortir – jusqu’à la sortie de choc de la quatrième tête de série Sophia Kenin plus tard dans la journée.

Une série de huit matchs successifs pour Cornet à la fin du premier set et dans le second a finalement décidé de la rencontre. Puis, à la balle de match, elle a terminé la procédure avec un lob époustouflant contre lequel Andreescu ne pouvait rien faire.

Andreescu est sur le point de revenir de blessures, mais l’Américaine Kenin – quatrième tête de série et parmi les noms qui devraient bien se passer – s’est écrasée en seulement 46 minutes.

La championne de l’Open d’Australie de l’année dernière, qui a également atteint la finale de Roland-Garros, a commis 41 fautes directes alors qu’elle a subi une défaite 6-2 6-4 contre son compatriote américain et n° 82 mondial. Madison Brengle pour s’assurer une fois de plus que le Grand Chelem féminin continue de produire des chocs.

C’était tout simple pour la majorité des joueurs les mieux classés en action lors de la première journée sans pluie à Wimbledon. Sabalyenka a été rejoint par le champion de Roland-Garros de l’année dernière Iga Swiatek, qui n’a fait qu’une bouchée de Vera Zvonareva.

La septième tête de série n’a eu besoin que de 62 minutes pour enregistrer une victoire 6-1 6-3 sur la Russe de 36 ans, qui était deuxième derrière Serena Williams en 2010

Vice-champion de Roland-Garros Anastasie Pavlyuchenkova s’est qualifiée pour le deuxième tour grâce à sa victoire 6-2 6-2 sur Ana Bogdan.

Pavlyuchenkova a profité de 16 fautes directes de Bogdan pour gagner en moins d’une heure, tandis que le double champion du Grand Chelem Victoria Azarenka est également qualifié après une victoire 6-1 6-3 sur Kateryna Kozlova

Elina Svitolina n’a pas encore remporté de titre majeur en simple, et elle a finalement lancé sa campagne avec une victoire en trois sets sur la Belge Alison Van Uytvanck.

La troisième tête de série Svitolina a triomphé 6-3 2-6 6-2 dans une affaire divertissante sur le court n ° 1.

