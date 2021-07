Wimbledon 2021 : Angelique Kerber, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka remportent tous les matchs du quatrième tour | Actualités Tennis

Angelique Kerber est la seule ancienne championne de Wimbledon à rester dans le tirage au sort féminin – la championne 2018 vise un autre tournoi majeur (AP)

Angelique Kerber a poursuivi sa quête d’une deuxième couronne à Wimbledon un lundi chargé à Wimbledon où Ons Jabeur, Aryna Sabalenka et Karolina Pliskova ont maintenu leurs espoirs d’un premier titre en Grand Chelem.

Alors que la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty et la star adolescente britannique Emma Raducanu s’emparaient de la vedette, il y avait de quoi faire vibrer le reste du tirage féminin.

Kerber s’est avéré trop bon pour l’adolescente Coco Gauff, dont la course s’est terminée au même stade que ses débuts remarquables en 2019 après que l’Allemande, championne en 2018 et vice-championne en 2016, ait perdu 6-4 6-4.

Cela signifie que Kerber et Barty, trois fois champions du Grand Chelem, sont les seuls anciens champions majeurs en simple du tirage au sort et restent sur la bonne voie pour une éventuelle confrontation en demi-finale.

Dans la moitié inférieure, Jabeur a poursuivi sa brillante forme pour mettre fin aux espoirs du champion de Roland-Garros 2020 Iga Swiatek avec une impressionnante victoire en trois sets. Jabeur affrontera ensuite la deuxième tête de série Sabalenka, qui avait également besoin de trois sets pour vaincre Elena Rybakina.

Kerber clinique trop fort pour Gauff

Kerber avait besoin de trois sets dans ses matchs des deuxième et troisième tours, donc son affrontement avec la 20e tête de série Gauff devait être un autre concours difficile, mais elle a battu l’adolescente américaine de 17 ans en deux sets.

La joueuse de 33 ans a converti quatre des cinq balles de bris qu’elle a créées et a sauvé quatre des six auxquelles elle a été confrontée, clôturant le concours avec un troisième as du match.

Kerber reste sur la bonne voie pour sa deuxième couronne à Wimbledon après avoir battu Coco Gauff (AP)

Elle affrontera ensuite Karolina Muchova, la 19e tête de série qui était en quart de finale au All England Club il y a deux ans lors de sa dernière rencontre.

La Tchèque était trop forte pour la 30e tête de série espagnole Paula Badosa, Muchova a battu un vainqueur 7-6 6-4 pour atteindre le deuxième quart de finale du Grand Chelem de l’année après avoir atteint les demi-finales à l’Open d’Australie.

Les premiers titres majeurs espèrent vivants pour le quatuor

Après être devenue la première femme arabe à remporter un titre WTA, Jabeur a poursuivi sa course remarquable en envoyant un troisième champion du Grand Chelem emballer.

Ons Jabeur continue d’entrer dans l’histoire du WTA Tour

La 21e tête de série tunisienne a remporté son premier titre il y a quelques semaines à peine en battant Daria Kasatkina à Birmingham et elle est arrivée à Wimbledon en tant que l’une des meilleures joueuses du WTA Tour.

Elle a converti les sept balles de break qu’elle a affrontées lors d’une victoire 5-7, 6-1 6-1 contre Swiatek, qui s’était ressaisi après une casse pour remporter le premier match.

Mais Jabeur, 26 ans, a traversé les deux sets suivants – ne perdant que deux matchs en cours de route – pour atteindre les huit derniers d’un Grand Chelem pour la deuxième fois seulement de sa carrière.

« Je suis allé à la deuxième semaine presque chaque Grand Chelem en ce moment, étant plus cohérent », a déclaré Jabeur, dont le seul précédent quart de finale du Grand Chelem était une défaite en trois sets contre l’éventuelle championne Sophia Kenin à l’Open d’Australie l’année dernière. .

« Mon objectif est de briser ce quart de finale et de pouvoir aller en demi-finale, et pourquoi pas en finale ? Je profite de mon temps ici à Wimbledon, je profite beaucoup de l’herbe. »

La prochaine étape pour elle est la Biélorussie Sabalenka – la joueuse la mieux classée du tournoi sans titre en simple du Grand Chelem à son actif.

Aryna Sabelenka vise son premier titre du Grand Chelem en tant que joueuse en simple

La joueuse de 23 ans a des titres en double à l’Open d’Australie et à l’US Open sur son CV, mais elle a fait sa propre histoire avec une victoire en trois sets sur la 18e tête de série Elena Rybakina.

Lors de ses 14 tournois majeurs précédents, Sabelenka n’a jamais progressé au-delà du quatrième tour du match nul en simple, mais une victoire de 6-3 4-6 6-3 sur le court trois lui a permis de s’affronter avec Jabuer,

Alors que Sabalenka et Jabeur sont dans des eaux largement inconnues, la huitième tête de série Pliskova est de retour dans les huit derniers d’un Grand Chelem pour la huitième fois – mais la première depuis l’Open d’Australie 2019.

Karolina Pliskova a atteint les quarts de finale à Wimbledon pour la première fois (AP)

La joueuse de 29 ans n’a transformé qu’une de ces sept visites précédentes en quart de finale en finale, lorsqu’elle a été battue à l’US Open, un record remarquable compte tenu de sa constance dans les échelons supérieurs du football féminin.

La Tchèque n’a eu besoin que de 75 minutes pour battre la wild card russe Liudmila Samsonova 6-2 6-3 et réserver son premier quart de finale en SW19 où elle affrontera le numéro 66 mondial. Viktorija Golubic, qui jusqu’à cette semaine n’avait jamais dépassé la troisième place d’un Grand Chelem.

Golubic a battu la 23e tête de série Madison Keys 7-6 6-3 pour maintenir sa course.

