Wimbledon 2021: Andy Murray continue de courir avec une victoire de retour en cinq sets contre Oscar Otte | Actualités Tennis

Andy Murray a poursuivi sa course à Wimbledon avec un retour vintage pour vaincre le qualifié allemand Oscar Otte en cinq sets passionnants sous le toit du court central mercredi.

L’ancien numéro 1 mondial Murray a relevé le défi après avoir remporté le premier set, mais le drame physique de sa victoire en quatre sets contre Nikoloz Basilashvili lundi a fait des ravages alors qu’il prenait du retard et semblait se diriger vers la porte de sortie.

Malgré une chute maladroite au début du quatrième set, l’Écossais est revenu après la fermeture du toit, montrant tout son esprit de compétition caractéristique pour remporter un thriller 6-3 4-6 4-6 6-4 6-2.

Otte, qui faisait ses débuts à Wimbledon, jouait pour la troisième journée consécutive après avoir traversé un marathon de deux jours contre son compatriote qualifié Arthur Rinderknech pour ne remporter que le deuxième tie-break décisif de l’histoire du All England Club.

Il est classé 151 mais mené par deux sets à l’amour contre Alexander Zverev au premier tour de Roland-Garros avant de perdre en cinq et Murray savait que l’Allemand avec son style de service peu orthodoxe pourrait s’avérer un adversaire difficile ce jour-là et c’est ce qui s’est avéré pour les périodes de leur concours dramatique

Quatre ans après être sorti de Wimbledon en boitant à la suite d’une défaite en quart de finale contre Sam Querrey, les attentes de Murray ont été sévèrement tempérées par des problèmes physiques persistants et un manque de match play avant Wimbledon de cette année.

Mais après sa victoire palpitante contre Basilashvili, 24e tête de série, le double champion de Wimbledon a continué sur sa lancée après la fermeture du toit sous un ciel sombre à 2-2 au quatrième, remportant 10 des 14 matchs suivants pour se qualifier pour le troisième tour après trois heures et 51 minutes.

Depuis que le joueur de 34 ans s’est qualifié pour les quarts de finale ici en 2017, avant ses deux opérations à la hanche et ce qu’il pensait être la fin de sa carrière, Murray avait remporté deux matchs lors d’un Slam.

S’adressant à la foule, Murray a déclaré avec un sourire légèrement contrit : « J’ai apprécié la fin, la partie médiane pas tellement. Quelle atmosphère pour jouer à la fin. J’avais besoin de l’aide de tout le monde ce soir. J’ai joué de superbes coups à la fin pour le finir mais c’était un match difficile.

« Je devais faire quelque chose de différent. J’ai commencé à aller plus loin pour mes tirs, j’ai commencé à dicter plus de points. Je pense que j’ai bien joué les deux derniers sets. Le premier set et demi était vraiment bon, ce ne sont que les bits au milieu, j’aimerais changer.

« Je suis évidemment fatigué. Je suis tombé plusieurs fois, des terrains assez glissants. Compte tenu de tout, je me sens bien. J’espère que je sortirai vendredi et jouerai dans une autre atmosphère comme celle-ci et j’espère bien performer. »

Otte vs Murray : Statistiques du match Otte Statistiques de match Murray 14 As 7 9 Doubles fautes 0 76% Pourcentage de victoire au 1er service 74% 38% Pourcentage de victoire au 2e service 40% 4/8 Points de break gagnés 7/12 60 Total des gagnants 55 38 Erreurs non forcées 35 142 Total des points gagnés 151

Murray a battu le joueur de 27 ans à deux reprises et semblait bien parti pour le troisième tour lorsqu’il a pris les devants 3-1 au deuxième. Mais un jeu de service lâche, couplé à une approche plus agressive de son adversaire, a complètement bouleversé le match.

Otte a remporté quatre matchs de suite avant de servir le deuxième set, et c’est un Murray à l’air fatigué qui a été brisé au septième match du troisième. Le mouvement du joueur de 34 ans manquait de netteté et trop souvent ses tirs n’avaient pas suffisamment de poids derrière eux pour mettre Otte sous une réelle pression.

L’Allemand a dû attendre le remplacement d’un juge de ligne malade avant de servir pour une avance de deux sets à un, mais cela ne l’a pas rebuté.

Il y a eu un moment inquiétant pour Murray et ses nombreux fans à l’intérieur du court central lorsqu’il est devenu le dernier joueur à glisser dans le deuxième match du quatrième set, poussant un cri et serrant son aine. Mais il ne semble pas y avoir eu de dommages durables et deux matchs plus tard, le match a été interrompu afin que le toit puisse être fermé.

Contre Basilashvili, la fermeture du toit avait aidé Murray à retourner le match en sa faveur et il y avait des signes positifs sur la reprise alors que l’Écossais a trouvé un peu plus de pop sur ses tirs et dans ses jambes et a cassé pour 4-2.

Les acclamations se sont transformées en gémissements lorsque Murray n’a pas pu servir à 5-3, mais il a montré une fois de plus que son désir de compétition ne connaît pas de limites en cassant à nouveau pour forcer un décideur.

La résurgence physique de Murray était encourageante, et le court central était de nouveau sur pied lorsqu’il a cassé à la première occasion du cinquième set.

Il n’y a peut-être plus beaucoup d’occasions pour l’Écossais de vivre de tels moments et il a tout bu alors qu’il a survécu à plusieurs matchs de longue durée, puis a remporté la victoire avec un lob de marque.

