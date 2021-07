Wimbledon 2021 : Andy Murray battu en deux sets par Denis Shapovalov au troisième tour | Actualités Tennis

Andy Murray a subi une défaite en deux sets face à Denis Shapovalov pour mettre fin à son retour à Wimbledon au troisième tour (AP)

Le retour d’Andy Murray à Wimbledon s’est terminé par sa première sortie depuis ses débuts en 2005 après une défaite 6-4 6-2 6-2 au troisième tour face au 10e tête de série Denis Shapovalov.

Murray, triple champion du Grand Chelem et ancien numéro 1 mondial, n’a pas eu de réponse à Shapovalov qui a cassé deux fois tôt pour donner le ton et a résisté aux meilleurs moments du match de Murray dans le premier set.

Avec le confort d’une avance, Shapovalov a été impitoyable pour repousser Murray et s’étant forgé la réputation d’être l’un des talents les plus brillants du jeu, l’ancien champion junior de Wimbledon, âgé de 22 ans, ressemblait à chaque centimètre à un prétendant au titre du Grand Chelem en fermant remporter une victoire en deux sets.

Murray n’avait échoué qu’à deux reprises à atteindre les quarts de finale dans son Grand Chelem à domicile, en 2005 – sa seule défaite au troisième tour – et en 2006, mais son 13e Wimbledon s’est terminé par sa plus lourde défaite lors de l’événement.

Murray avait mis trois ans derrière lui pour atteindre le troisième tour pour la première fois depuis 2017 après des victoires contre la 24e tête de série Nikoloz Basilashvili et le qualifié allemand Oscar Otte – chacun plus dramatique que le précédent.

Après avoir traîné ses fans tard dans la nuit lors de ses matchs du premier et du deuxième tour, c’est l’Écossais qui a été mis à rude épreuve vendredi alors que les deux premiers matchs sur le court central signifiaient qu’il n’était pas parti avant 19 heures.

Alors que Murray est resté compétitif, son adversaire canadien – 12 ans plus jeune que l’Écossais – a grandi au fur et à mesure que le combat avançait et sa fraîcheur était aussi évidente que son tir brillant qui a remporté une victoire qui lui permet de se qualifier pour les 16 derniers au All England Club pour la première fois.

Le huitième tête de série, Roberto Bautista Agut, est le suivant pour Shapovalov tandis que la défaite de Murray – couplée à la sortie de Dan Evans quelques heures plus tôt – signifie que Cameron Norrie est le seul joueur britannique à rester dans le tirage au sort masculin avant son match contre Roger Federer.

