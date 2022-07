Wiltse’s Farm à Maple Park accueillera Sunflower Fest – Shaw Local

La ferme Wiltse à Maple Park organise le Sunflower Fest de 17 h à 20 h le jeudi 21 juillet.

Vous pourrez profiter de la musique live d’Unscheduled Tour, des bières artisanales d’Obscurity Brewery and Meadery et de la charcuterie de Chi-Cuterie parmi les champs de tournesols de la ferme.

Les billets coûtent 25 $ chacun et peuvent être achetés à wiltsefarm.com/event/sunflower-fest. Les billets incluent l’accès au champ de tournesols et des séances de photos, deux 5 oz. échantillons de bière Obscurity, seltzers et cidres musique live. Des tournesols et des boîtes de charcuterie seront disponibles à l’achat.

Selon un communiqué de presse, Wiltse’s Farm est une ferme en activité depuis 1965 et propose du paillis, des produits, du corme doux, des fleurs à cueillir, des champs de tournesols, un champ de citrouilles et plus encore. La saison s’étend d’avril à octobre.