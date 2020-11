Wilton Gregory deviendrait le premier cardinal noir américain

Avec des tests, des limites de foule strictes et une diminution dramatique de la magnificence, la cérémonie de samedi pour exalter les nouveaux cardinaux est plus étrange que toute autre dans l’histoire récente de l’Église. En raison de problèmes de voyage liés à la pandémie, deux des 13 futurs cardinaux ne sont pas venus à Rome et suivront la procédure d’une certaine distance. Comme Gregory, les autres ont été mis en quarantaine à leur arrivée.

Mais l’événement est également historique, en particulier pour l’Église catholique aux États-Unis, où les Noirs sont une minorité au sein de la foi et une minorité encore plus petite parmi les principaux dirigeants. Gregory mérite le titre à une époque d’intenses inégalités et divisions raciales, et a déclaré dans une interview par vidéoconférence qu’il espérait être une “voix dans l’oreille du pape pour la communauté afro-américaine”.

«Parmi les personnes qui m’ont félicité et m’ont souhaité le meilleur, amis et collègues, j’ai entendu ceci: il était temps», a déclaré Gregory, faisant référence à un Noir américain devenu cardinal. “Mais c’est aussi une reconnaissance importante que l’Afro-Américain, la communauté catholique noire, est une partie importante de la plus grande église universelle.”

Ce sera la septième fois que le pape François convoquera un consistoire, comme la cérémonie est connue. Les événements sont généralement colorés et ritualistes, et ils ont joué un rôle sous-estimé dans les efforts de François pour remodeler l’église, alors qu’il construit progressivement une direction d’église qui reflète ses priorités et ses styles.

Ces dernières années, il a sélectionné de nouveaux cardinaux intéressés par la migration et critiques du nationalisme. Il est également allé plus loin que ses prédécesseurs dans sa nomination cardinaux non européens, une reconnaissance de la façon dont la base du pouvoir du catholicisme s’est inclinée vers l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Les cardinaux sont les personnalités les plus élevées de l’Église, à part le pape, et les moins de 80 ans ont le droit de voter pour le successeur de François. Après la cérémonie de samedi, il y aura 128 membres votants. Gregory, qui aura 73 ans en décembre, devient le quatrième Américain à être nommé cardinal par Francis.

Gregory a déclaré qu’il n’avait reçu la nouvelle de son éminence qu’après que François l’ait annoncé publiquement, lors d’un service de l’Angélus d’octobre sur la place Saint-Pierre. Gregory a été informé de la décision lors d’un appel téléphonique à 6h30 du cardinal Kevin Farrell.

“Je veux être le premier à vous féliciter”, se souvient Gregory Farrell.

“J’étais humble et reconnaissant et un peu de larmes, tout s’est enroulé”, a déclaré Gregory.

Lorsque François a annoncé pour la première fois les nouveaux cardinaux, il n’était pas clair si le Vatican tenterait même de tenir un consistoire personnel. Mais Gregory et la plupart des autres nouveaux cardinaux ont décidé de venir. Gregory a été testé négatif pour le coronavirus avant de quitter Washington, a été retesté à son arrivée en Italie, puis mis en quarantaine dans la même maison où vit Francis.

“Je pensais que je pouvais le faire en toute sécurité”, a déclaré Gregory. “Et enfin, je pense que le Saint-Père veut un consistoire personnel.”

La promotion de Gregory au poste de cardinal avait été anticipée, remontant à sa nomination l’année dernière en tant qu’archevêque de Washington – un poste normalement associé à un chapeau de cardinal. La position est à la fois très médiatisée et compliquée, en partie religieuse et en partie politique, et elle a incité Gregory, normalement modéré et aux manières douces, à devenir plus franc. En juin, il a critiqué la visite du président Trump dans un sanctuaire de Washington au pape Jean-Paul II, se concentrant sur la direction du sanctuaire, affirmant que l’installation était “manifestement abusée et manipulée”.

Quelques jours plus tôt, les forces de l’ordre ont utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour nettoyer des manifestants pacifiques à l’extérieur de la Maison Blanche afin que Trump puisse prendre une photo controversée d’une Bible devant St.John’s, l’église épiscopale de Lafayette Square.

Le prochain défi de Gregory est de s’associer au président élu Joe Biden, qui sera le premier président catholique depuis John F. Kennedy. Certains traditionalistes catholiques disent que Biden, qui assiste régulièrement à la messe, devrait se voir refuser le sacrement de communion en raison de son soutien aux droits à l’avortement.

L’agence de presse catholique c’est noté qu’en 2004, le chef doctrinal du Vatican, le cardinal Joseph Ratzinger – qui deviendra bientôt le pape Benoît XVI – a déclaré aux évêques américains que les politiciens “ont systématiquement fait campagne et voté pour les lois permises sur l’avortement” commettaient un péché grave. De tels politiciens, écrivait Ratzinger, devraient être informés des enseignements de l’Église et ne devraient pas recevoir la communion.

Mais les évêques individuels ont des interprétations très différentes, certains affirmant que les pasteurs ne devraient pas refuser la communion comme moyen de faire pression sur les politiciens.

Biden s’est vu refuser la communion l’année dernière lors d’un arrêt de campagne en Caroline du Sud. Mais Gregory a noté que l’évêque de la ville natale de Biden de Wilmington, Del., Fran Malooly, n’a pas imposé une telle restriction. Gregory a indiqué qu’il suivrait la voie de Malooly.