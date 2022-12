Wilson Tower : un gratte-ciel super grand arrive à Austin, Texas

Écrit par Catherine E. Shoichet, CNN

Il y a un dicton bien connu qui dit que tout est plus grand au Texas. Mais jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas pour l’horizon de la capitale de l’État.

Cela pourrait bientôt changer, a déclaré Brad Wilkins du cabinet d’architecture HKS, lors d’une interview avec CNN.

Wilkins a travaillé sur certains des bâtiments les plus hauts du monde – dont le Burj Khalifa de Dubaï et le Wuhan Greenland Center en Chine – et il est le principal et directeur de la conception de Wilson Tower, un gratte-ciel résidentiel de 80 étages et de 1 035 pieds prévu pour Austin, au Texas.

Le projet, que le promoteur Wilson Capital a annoncé ce mois-ci, devrait démarrer l’été prochain, bien qu’il soit toujours en cours de processus d’autorisation et qu’un budget n’ait pas été mis à la disposition du public.

Le projet de 80 étages et 1 035 pieds est toujours en cours de procédure d’autorisation. Les développeurs disent qu’ils s’attendent à innover à l’été 2023. Le crédit: HKS

HKS pense que ce sera le plus haut bâtiment du Texas et le plus haut bâtiment résidentiel en dehors de New York aux États-Unis. Mais peut-être pas pour longtemps.

“Nous allons en voir d’autres de cette taille dans toute la ville. Je ne serais pas surpris d’en entendre parler d’autres”, a déclaré Wilkins.

Les supertalls, par définition, sont des immeubles résidentiels ou de bureaux atteignant 300 mètres – 984 pieds – ou plus. Un autre projet supertall, le gratte-ciel à usage mixte Waterline, est déjà en construction à Austin. Selon les plans actuels, la tour Wilson mesurera 13 pieds de plus que cette structure et plus de 30 pieds de plus que l’actuel détenteur du record du Texas, JPMorgan Chase Tower à Houston, qui mesure 1 002 pieds de haut.

Ceux qui ne connaissent pas Austin et tout ce qu’elle a à offrir ne s’attendent peut-être pas à entendre parler de gratte-ciel très hauts en construction là-bas.

« ‘Pourquoi Austin ?’ serait la question évidente », a déclaré Wilkins. “Lorsque vous grattez sous la surface, cela a du sens. C’est un endroit vraiment énergique. C’est incroyable tout ce qui se passe et tout ce qui va continuer à se passer ici.”

Vidéo connexe : Une brève histoire des bâtiments les plus hauts du monde

Selon Wilkins, l’objectif initial n’était pas de construire le plus haut bâtiment du Texas.

“Nous n’avions pas l’intention d’être les plus grands … C’était vraiment le résultat d’avoir fait le meilleur design possible”, a-t-il déclaré.

Les 450 unités résidentielles du bâtiment iront des studios aux penthouses de trois et quatre chambres. Les développeurs disent que les plans comprennent quatre étages d’équipements pour les résidents, y compris un bar-salon, une salle de cinéma, des espaces de coworking et un étage dédié aux animaux de compagnie.

Bien que la hauteur prévue de la tour Wilson ait fait la une des journaux, ce n’est qu’une des caractéristiques de conception qui, selon Wilkins, la fera ressortir.

L’annonce initiale du plan de construction a également vanté son brise-soleil, ou écran solaire, qui vise à offrir une protection contre le soleil et le vent et à fournir une résistance structurelle. Et il y a un bonus supplémentaire, a déclaré Wilkins.

“Cela nous permet également d’avoir un espace extérieur derrière – des terrasses et des ponts pour rendre la vie dans une tour plus conviviale pour les gens.”

Le principal et directeur de la conception, Brad Wilkins, du cabinet d’architecture HKS, a déclaré que son équipe souhaitait construire une structure qui intègre des éléments de conception locaux et se sent unique à Austin. Le crédit: HKS

Wilkins, qui conçoit non seulement des immeubles de grande hauteur, mais tient également à y vivre, a déclaré qu’il espérait favoriser un sentiment de communauté grâce à ce projet et à d’autres.

“Il y a quelque chose de spécial dans les quartiers verticaux, parce que c’est un mode de vie qui rapproche les gens”, a-t-il déclaré. “Je rencontre de nouvelles personnes tous les jours dans l’ascenseur, je rencontre de nouvelles personnes tous les jours en sortant et en promenant mon chien. … Il y a quelque chose de vraiment spécial à ce sujet, que nous essayons de concevoir dans ces bâtiments, pour nous assurer ce sont des choses qui ramènent ce genre de voisinage à l’ancienne dans les villes.”

Wilkins est membre du groupe consultatif du Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Et même s’il a travaillé sur des projets partout dans le monde, il pense que ce projet sera unique à Austin.

“Les couleurs et les textures sont toutes quelque chose que nous essayons de fonder ici à Austin … pour être quelque chose qui ne ressemble à aucun autre, qui n’appartient nulle part ailleurs”, a-t-il déclaré.

Jacqui Palumbo de CNN a contribué à ce rapport.