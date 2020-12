Boca Raton Bowl: n ° 13 BYU (10-1) contre Floride centrale (6-3), mardi, 19 h HE (ESPN)

Ligne: BYU par 6 1/2.

Record de la série: égalité à 1.

CE QUI EST EN JEU

Les Cougars participent à leur 38e match de bowl, dont le quatrième dans l’état de Floride. Le Sunshine State n’a pas été amical, cependant, avec BYU perdant dans le Tangerine Bowl 1976, 1985 Florida Citrus Bowl et 2014 Miami Beach Bowl. Le centre de la Floride fera une cinquième apparition consécutive au meilleur de l’école. De plus, Josh Heupel devient également le deuxième entraîneur des Knights à participer à trois matchs de bowling consécutifs. Ils ont joué au Fiesta Bowl lors de la saison 2018 et au Gasparilla Bowl après la saison dernière. George OLeary est allé à trois directement de 2012-14.

MATCHUP CLÉ

Floride centrale QB Dillon Gabriel contre BYU QB Zach Wilson. Bien sûr, ils jouent sur les côtés opposés du ballon, mais ce sera amusant de regarder ces deux joueurs exécuter les infractions. Gabriel a lancé pour 3353 verges et 30 touchés (il a également deux scores au sol). Wilson, un espoir Heisman, a 3267 verges et 30 touchés (huit touchés au sol).

JOUEURS À SURVEILLER

BYU: L’ailier serré Isaac Rex est à égalité au cinquième rang du pays avec 10 touchés reçus. Le maillot rouge California de 6 pieds 6 pouces et 247 livres est intervenu lorsque le candidat senior All-America Matt Bushman a été perdu pour la saison avant le match d’ouverture.

Floride centrale: Marlon Williams a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait joué son dernier match et a remercié l’équipe pour quatre années incroyables. Cela prépare le terrain pour Jaylon Robinson, qui a 51 attrapés pour 935 verges et cinq touchés.

FAITS ET CHIFFRES

Les Cougars ont battu les Knights 24-17 à Provo, Utah, en 2011. Les Knights ont rendu la pareille en battant BYU 31-24 en OT en 2014 à Orlando, en Floride. … Les Cougars iront avec leurs uniformes tout blancs avec des chiffres et des garnitures bleu royal, ainsi que le casque blanc BYU avec le Y extensible. Ils portaient les uniformes contre la marine et l’état de Boise cette saison. … BYU a 16 saisons de 10 victoires. … La plus grande victoire de bol de l’histoire de BYU? Ce serait en 1984 au Holiday Bowl lorsque les Cougars les mieux classés se sont ralliés pour renverser Bo Schembechler et les Wolverines du Michigan. Cela a permis aux Cougars de finir invaincus et d’être couronnés champions nationaux. … UCF a une fiche de 28-7 depuis que Heupel a pris la relève en 2018.… Les Chevaliers totalisent en moyenne 585,6 verges d’attaque, ce qui est le deuxième du pays. Ils vont contre une défense BYU qui ne cède que 14,6 points par match. … Les Chevaliers ont forcé 22 revirements. Theyre 6-0 en gagnant la marge de chiffre d’affaires et 0-3 en ayant un montant égal de chiffre d’affaires.

