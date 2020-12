AUSTIN, Texas: Aaliyah Wilson a marqué cinq de ses 17 points, un sommet de la saison au quatrième quart, dont un lancer franc à six secondes de la fin et le n ° 12 Texas A&M a résisté au n ° 25 du Texas 66-61 lors d’un rongé dimanche soir.

N’dea Jones a ajouté 16 points et 10 rebonds pour les Aggies (4-0), Jordan Nixon a marqué 11 et Wilson a ajouté huit rebonds.

Les équipes ont changé de leader quatre fois au quatrième trimestre, avant une série de pannes de fans et de bruits d’audience induits au Frank Erwin Center de 16540 places pour le redémarrage de ce jeu de rivalité Big-12-SEC après une interruption de six ans.

Texas A&M a vu une avance de 11 points s’évaporer au troisième quart et a complètement disparu lorsque les Longhorns Audrey Warren ont marqué un saut sur une bonne affaire et ont nivelé le match à 51-51 au début de la dernière période.

Jones a marqué deux fois sur les disques et Wilson a ajouté un sauteur alors que Texas A&M combattait le Texas au début du quatrième quart, passant de 10-0 à 63-54 à quatre minutes de la fin.

Joanne Allen-Taylor a vidé un 3, ajouté deux lancers francs et Celeste Taylor a frappé un lay-up pour ramener le Texas sur la droite, 63-61, avec un peu moins de deux minutes à faire.

Allen-Taylor a terminé avec 12 points avant de sortir avec six secondes pour aller au panier lorsque Jones a repris une attaque. Charli Collier a mené les Longhorns avec 14 points et 12 rebonds, Warren en a marqué 13.

Alexis Morris des Aggies, un transfert de Baylor et Rutgers, était éligible et a fait sa première apparition dimanche. Elle a marqué six points en sept minutes et, avec Wilson, a terminé le match avec des lancers francs dans les 16 dernières secondes.

