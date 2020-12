LITTLE ROCK, Ark .: Aaliyah Wilson a marqué 13 points, Destiny Pitts a frappé 4 sur 8 à partir de 3 points et a terminé avec 12 points, et le n ° 10 Texas A&M a battu Arkansas-Little Rock 79-56 jeudi soir.

Alexis Morris, un transfert junior en chemise rouge de Rutgers après avoir commencé sa carrière à Baylor, a marqué 12 points pour Texas A&M (5-0) et Ciera Johnson en a ajouté 10.

Bre’Amber Scott a mené les Trojans (2-2) avec 21 points. Le transfert de l’État du Mississippi, qui est entré dans le match avec une moyenne de 3,33 a fait 3s (n ° 31 au niveau national) et avait fait au moins trois à chaque match cette saison, est allé à 0 pour 4 sur une fourchette de 3 points.

Scott a frappé un sauteur pour porter le score à 2-0, mais Little Rock est resté sans but pendant les 4 minutes et 23 secondes suivantes alors que Texas A&M marquait 12 points consécutifs pour prendre les devants pour de bon.

N’dea Jones, du Texas A&M, qui est entré dans le match avec une moyenne de 18,5 points et 10,5 rebonds avec quatre doubles-doubles cette saison, a terminé avec sept points et cinq rebonds, dont la plupart sont survenus en première période. L’aîné a 815 rebonds en carrière, sixième le plus dans l’histoire du programme, un de plus que La Toya Micheaux (2005-09).

Little Rock, qui est entré dans le match au 186e rang national en marge de rebond à moins-2,3, a dépassé les Aggies 38-29. Texas A&M avait une marge de rebond de plus-13,8 (24e) à ses quatre premiers matchs.

L’entraîneur des Aggies, Gary Blair, a remporté 818 victoires en carrière et Joe Foley de Little Rock en a 803. Ils se classent respectivement quatrième et cinquième parmi les entraîneurs actifs et sont deux des seulement 16 de tous les temps avec au moins 800 victoires.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25