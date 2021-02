SEATTLE: Russell Wilson est fatigué d’être touché. Fatigué de prendre des sacs.

Sa frustration est au point que Wilson a pris du temps mardi, qui a été mis de côté pour parler de la victoire du prix Walter Payton de l’homme de l’année pour résoudre certains des problèmes qu’il voit avec les Seahawks de Seattle à l’approche de l’intersaison.

En tête de la liste des Wilsons, il semble qu’il y ait des inquiétudes quant à la façon dont il a été protégé, et le fait qu’il a pris 394 sacs pendant neuf ans en saison régulière.

Je suis frustré d’être trop touché. Je suis frustré par cela, a déclaré Wilson. À la fin de la journée, vous voulez gagner… Je pense que cela fait partie du processus.

Les commentaires de Wilsons sont intervenus après des jours de conjectures qui ont suivi que le quart-arrière vedette de Seattles a été honoré par la ligue avec son prix le plus élevé pour le travail effectué hors du terrain. Wilson a reçu le prix le week-end dernier au Super Bowl de Tampa, devenant ainsi le deuxième joueur des Seahawks à être honoré, rejoignant Steve Largent.

Mais si son travail hors du terrain a été remarquable, ce sont les soucis sur le terrain avec les Seahawks qui ont orienté la conversation. Wilson a noté sa frustration d’être au Super Bowl et de ne pas jouer. Seattle a atteint le Super Bowl pour la dernière fois en février 2015 et n’a pas dépassé le tour de division des séries éliminatoires depuis.

En 2020, les Seahawks ont remporté le NFC West mais ont été éliminés des séries éliminatoires au premier tour par les Rams de Los Angeles.

J’adore le processus de victoire. C’est pourquoi je mets mes crampons tous les jours. C’est pourquoi je me lève tôt le matin tous les matins, et c’est tout ce qui m’importe, c’est de gagner et de trouver un moyen de gagner et de faire tout ce qu’il faut, a déclaré Wilson. Et cela fait partie de ce que vous voulez que votre histoire parle, et quand je raccroche mes crampons, vous savez, j’ai toujours dit ceci et cela n’a pas changé, j’ai toujours voulu être l’un des plus grands gagnants de tous les temps. Donc, une partie de ce processus est que je pense que tout le monde est sur la même longueur d’onde et communique et travaille ensemble.

La principale préoccupation de Wilsons semble être sa protection. Les 394 fois limogés en saison régulière sont les plus importants pour tous les QB au cours de ses neuf premières saisons remontant à 1970, selon Pro Football Reference.

Seattle a parfois fait de l’investissement dans la ligne offensive une priorité au cours de la carrière des Wilsons, bien que les résultats aient été incohérents. La saison dernière, Seattle a signé le plaqueur droit Brandon Shell et a repêché la recrue Damien Lewis, qui ont tous deux connu de solides premières saisons avec les Seahawks.

Combien cela changera sous le nouveau coordinateur offensif de Seattles, Shane Waldron, est l’une des grandes questions pour l’intersaison. Wilson a été impliqué dans les discussions qui ont conduit à l’embauche de Waldrons, remplaçant Brian Schottenheimer après avoir été licencié après trois saisons avec les Seahawks.

Vous pouvez dire qu’il a juste ce facteur. … Je pense qu’il va être un excellent coordinateur offensif, a déclaré Wilson. Il a obtenu tout ce que vous souhaiteriez en termes de sa connaissance du jeu et de son expérience.

Wilson, qui a remporté le prix Walter Payton de l’homme de l’année, comprenait un don de 250 000 $ de la NFL à la Fondation Why Not You qu’il a créée avec sa femme Ciara. En 2020, le couple a fait don d’un million de repas à Feeding America et Food Lifeline, et a contribué environ 1,75 million de dollars pour renommer une école à charte existante et lancer la première Why Not You Academy qui ouvrira plus tard cette année.

Wilson a également continué à rendre visite aux patients de l’hôpital pour enfants de Seattle, bien qu’il s’agissait d’expériences virtuelles en raison de la pandémie de COVID-19.

Wilson a déclaré que l’idée de philanthropie avait été inculquée par ses parents. Il a noté que sa mère, Tammy, une infirmière, avait tranquillement aidé avec le test COVID-19 au cours de la dernière année dans certains hôpitaux de la région de Seattle.

En tant que jeune enfant, vous vous asseyez là et vous remarquez vos parents et ce qu’ils font et comment ils aiment et comment ils guident et comment ils dirigent, a déclaré Wilson. Je pense que c’est quelque chose qui a vraiment affecté mon cœur, mon âme quand j’étais jeune. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL