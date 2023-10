Wilshere entraînant les Colorado Rapids serait parfaitement logique

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Jack Wilshere, suscite l’intérêt des Colorado Rapids, équipe de la Major League Soccer. L’Athlétisme rapporte que la star à la retraite a récemment passé un entretien pour le poste vacant d’entraîneur-chef du club.

Non seulement Wilshere a rencontré les dirigeants des Rapids concernant l’ouverture, mais le club envisage d’embaucher l’ancien milieu de terrain. Le média susmentionné affirme que Wilshere a bien performé lors de l’interview.

Rencontrer les dirigeants de Rapids était une tâche assez facile pour Wilshere. Après tout, le club partage la propriété avec Arsenal. Stan Kroenke a acquis une participation majoritaire dans les Rapids en 2004. L’homme d’affaires américain a ensuite acquis un petit pourcentage des Gunners trois ans plus tard. Cependant, Kroenke a augmenté sa participation dans la Premier League pour devenir le propriétaire majoritaire en 2018.

L’ancien milieu de terrain a pris sa retraite pour devenir entraîneur des U18 d’Arsenal.

Wilshere, bien sûr, a passé la majorité de sa carrière de joueur à Arsenal. Néanmoins, après une série de blessures, l’ancienne star s’est retirée du jeu l’année dernière. Il n’est cependant pas resté longtemps absent du jeu. Wilshere a rapidement fait la transition pour devenir l’entraîneur-chef des moins de 18 ans d’Arsenal.

Bien qu’il ne soit à la tête de l’équipe U18 que depuis un peu plus d’une saison, Wilshere a déjà eu un impact. L’entraîneur de 31 ans a mené ses jeunes à la finale de la FA Youth Cup en avril. Alors que les jeunes Gunners sont finalement tombés face à West Ham, Wilshere a eu une influence positive sur le groupe.

Les Rapids stagnent au classement de la MLS

Les Rapids sont actuellement sans manager permanent après s’être séparés de Robin Fraser le mois dernier. Faire potentiellement venir Wilshere aux États-Unis peut être considéré comme une décision audacieuse en raison du manque d’expérience de l’entraîneur. Néanmoins, le club a certainement besoin d’une approche différente.

Le Colorado ne compte actuellement que 26 points en MLS avec seulement deux matches restants au calendrier. Il s’agit actuellement du total de points le plus bas de tous les clubs de la Conférence Ouest. La signature d’un nouvel autocar piéton pourrait ne pas apporter de changement significatif au club. Wilshere pourrait cependant apporter un nouveau niveau d’enthousiasme à l’équipe.

Kroenke espère un impact similaire à celui d’Arteta

Du côté de l’entraîneur, cette décision donnerait à l’ancienne star une fantastique opportunité de diriger une équipe senior. Le rapport susmentionné suggère que Wilshere serait ouvert à un passage à la haute direction. Il y aurait également un certain niveau de confiance en raison de la connexion avec Arsenal au Colorado.

Kroenke coincé par le patron des Gunners, Mikel Arteta, malgré des débuts difficiles avec le club en 2019 et 2020. Tout comme Wilshere, Arteta n’avait pas non plus beaucoup d’expérience d’entraîneur avant d’obtenir le poste. Néanmoins, l’Espagnol est désormais considéré comme l’un des meilleurs jeunes entraîneurs de toute l’Europe.

PHOTO : IMAGO / Cristal Pix