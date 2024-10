Wilmot Works It Out est la meilleure partie des puzzles, mais plus rapide et plus propre

Avant, je détestais les puzzles. Je pensais qu’ils étaient frustrants, compliqués et qu’ils prenaient beaucoup trop de temps à résoudre. Mais ma femme m’a montré à quel point ces parties de puzzles peuvent être amusantes : il y a quelque chose de satisfaisant et de méditatif à surmonter ces frustrations, à trier le désordre et à assembler une image, une pièce à la fois, au cours de quelques heures. (Ou jours.)

Les créateurs de Wilmot s’en sortun nouveau jeu de puzzle, comprenez cela, et tout dans le jeu est conçu pour rendre la résolution d’énigmes amusante au lieu d’ennuyer.

Dans le jeu, vous incarnez Wilmot, un adorable carré blanc avec un visage qui possède un abonnement puzzle par mail. (C’est le même carré souriant depuis Entrepôt de Wilmotun jeu de réflexion de 2019 également réalisé par les développeurs Hollow Ponds et Richard Hogg et publié par Finji.) Chaque fois que vous ouvrez un nouveau colis livré par Sam, votre ami facteur, les pièces apparaissent en désordre sur le sol pour que vous puissiez les assortir. ensemble pour former un tableau à accrocher au mur.

Lorsque vous avez terminé un puzzle, Sam vient généralement frapper avec une brève conversation et une nouvelle boîte de pièces à parcourir. Après avoir terminé un certain nombre d’énigmes, vous terminerez une « saison » et pourrez passer à la suivante, ce qui augmente la difficulté.

C’est amusant de passer au crible les morceaux éparpillés. Image : Finji

Wilmot s’en sort propose quelques moyens astucieux pour aplanir le processus d’assemblage des pièces. Contrairement à tous les puzzles que j’ai réalisés dans la vraie vie, les pièces du puzzle Wilmot sont tous carrés. Cela semble ennuyeux, mais comme vous n’avez pas besoin de faire pivoter les pièces pour les faire correspondre, il est beaucoup plus facile de comparer les pièces côte à côte pour voir si elles peuvent s’emboîter. Lorsque vous faites glisser une pièce à côté de sa contrepartie correcte, la pièce que vous tenez clignote une fois et vous entendrez un carillon doux mais satisfaisant. je aimé chasser ces carillons.

Ces choix de conception facilitent grandement l’assemblage rapide de puzzles. Mais le meilleur truc du jeu est que les packages de puzzle contiennent généralement quelques pièces qui se connectent à un puzzle que vous ne pouvez pas encore terminer. Pour cette raison, vous essayez constamment de déterminer quelles pièces correspondent à un puzzle que vous pouvez résoudre maintenant et quelles pièces sont censées être mises de côté pour plus tard.

Certaines énigmes sont assez délicates

Dans les premières saisons, je n’ai pas trouvé cela trop difficile. Cela a changé au cours des saisons suivantes, car les développeurs ont des astuces diaboliques pour vous faire vraiment travailler pour déterminer quelles pièces appartiennent à quels puzzles.

Une saison, par exemple, présentait des pièces qui semblaient s’assembler pour former un paon avec de grands cercles colorés sur ses plumes. Ensuite, j’ai commencé à associer des pièces avec des cercles plus colorés, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’yeux de chouette. J’ai essayé de trouver un moyen pour que les hiboux et les paons se connectent plus longtemps que je ne veux l’admettre – jusqu’à ce que je réalise finalement qu’ils étaient deux photos distinctes.

Deux de mes plus gros problèmes avec les puzzles sont le temps qu’ils prennent et leur caractère compliqué. Ils peuvent transformer ce qui devrait être une activité amusante en une corvée. Mais Wilmot s’en sort corrige les deux, soulignant ce que j’aime dans les puzzles dans un délicieux jeu vidéo.