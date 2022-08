Wilmington utilise un touché tardif pour retenir Marengo – Shaw Local

WILMINGTON – Les champions d’État en titre de la classe 2A, Wilmington, ont résisté à Marengo dans les dernières minutes pour s’assurer une victoire palpitante d’ouverture de la saison 32-26 à domicile vendredi soir. Colin James a mené les Wildcats avec 202 verges au sol et deux touchés dans la victoire.

Marengo a marché directement sur le terrain derrière le quart-arrière de retour de tous les États Josh Holst, qui a utilisé une attaque de passage rapide, sans caucus, pour déplacer le ballon dans les airs, avant de décoller pour un touché de 47 verges avec ses jambes pour donner son équipe une avance rapide de 6-0 après quelques minutes de jeu.

Wilmington a répondu avec l’approche opposée, utilisant son jeu au sol lent et régulier pour produire des verges au sol avec le quart-arrière Ryder Meents qui a finalement couronné le départ avec un touché pour prendre la tête 7-6.

Marengo a riposté avec une passe de touché de 26 verges de Holst à Owen Frederick pour prendre une avance de 13-7 avec 1:29 à faire au premier quart.

Après que les deux défenses se soient arrêtées lors des deux entraînements suivants, Wilmington a méthodiquement fondu la majeure partie des six dernières minutes de la mi-temps au sol avant que Meents ne trouve la zone des buts pour la deuxième fois de la nuit pour bloquer le match à 13-13 avant la mi-temps. .

Alors que le jeu de course commençait à ralentir au début de la seconde mi-temps, Meents a gardé la défense adverse honnête avec une paire de passes de jeu totalisant 63 mètres pour pénétrer profondément dans le territoire de Marengo.

Le porteur de ballon de deuxième année Kyle Farrell a brisé l’égalité avec une course de touché de 4 verges avec 4:36 à faire au troisième quart pour donner à Wilmington une avance de 20-13.

Après un autre stand de la défense de Wilmington, les Wildcats ont rétabli le jeu au sol, brisant de gros gains avant que James ne pénètre dans la zone des buts à 7 mètres pour donner à Wilmington une avance de deux points à 26-13 avec 54 secondes à jouer. troisième quart.

Dix-neuf secondes plus tard, l’insaisissable Holst s’est échappé pour un touché de 63 verges sur la ligne de touche pour son deuxième touché au sol du match, réduisant l’avance des Wildcats à 26-20.

“Le problème pour nous défensivement ce soir a été lorsque nous sommes tombés en couverture, (Holst) a fait des jeux en lançant le ballon”, a déclaré l’entraîneur de Wilmington, Jeff Reents. «Quand nous avons amené le blitz, il s’est échappé et a fait des jeux avec ses jambes.

“Vous devez juste continuer à vous accrocher à un gamin comme ça, qui est un tout-stater, et continuer à vous battre.”

Wilmington a perdu un échappé lors de son prochain jeu de mêlée, donnant à Marengo le ballon à l’intérieur de la ligne des 40 verges des Wildcats. Holst a lancé une passe de touché de 15 verges à David Lopez quelques jeux plus tard pour égaliser le match à 26-26 avec 9:27 restant dans le match.

“Vous dites à vos enfants de donner du crédit à (Marengo) pour avoir fait une pièce”, a déclaré Reents. “Et puis défiez nos gars pour faire le prochain.”

Wilmington s’est calmé offensivement et a fabriqué un autre entraînement gigantesque au sol que James a glacé avec une course de touché de 6 verges, donnant aux Wildcats une avance de 32-26 avec 5:47 au quatrième quart.

Holst a mené Marengo une dernière fois dans le territoire de Wilmington dans leur dernière possession, mais ce sont les Wildcats qui ont réussi à faire le dernier jeu et à retourner Marengo sur les bas pour conserver la victoire dans un classique instantané.

“J’étais vraiment heureux que nous nous soyons accrochés, le dos contre les cordes”, a déclaré Reents. « Et est sorti avec la victoire. Nous avons beaucoup de choses à travailler et beaucoup d’enfants à remplacer de l’équipe nationale de l’année dernière. Et je pense que nos jeunes gars ont beaucoup grandi ce soir.

« Quel beau match c’était ce soir. Chapeau à Marengo, ils sont venus jusqu’ici et nous ont donné tout ce que nous pouvions gérer. Je pense qu’ils vont être une très bonne équipe de football cette année.