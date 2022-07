Wilmington prêt pour la défense du titre d’État de classe 2A – Shaw Local

MORRIS – C’est généralement une bonne chose quand une équipe de football de lycée a un quart-arrière de retour qui a commencé la majorité de la saison précédente.

C’est le cas du champion en titre de la classe 2A, Wilmington.

Ryder Meents a quitté le banc lorsque le partant Kaden Humphries a été blessé lors du troisième match de la saison, une victoire de 10-7 contre son rival Coal City, et a guidé les Wildcats tout au long de la saison sans défaite. Meents revient pour sa saison senior avec 11 départs universitaires à son actif.

“Ryder a été mis dans une situation difficile l’année dernière”, a déclaré l’entraîneur de Wilmington, Jeff Reents, lors d’un 7 contre 7 à Morris avec Bolingbrook et Joliet West. “Mais, il a fait du bon travail, et cette année d’expérience universitaire l’aidera vraiment cette année. On voit déjà qu’il est beaucoup plus à l’aise avec notre attaque.

Cette infraction est un retour en arrière ces jours-ci. Wilmington exécute l’opposé polaire de la propagation, des infractions lourdes de passes que la plupart des équipes exécutent. Au lieu de cela, les Wildcats exécutent la double aile serrée et imposent leur volonté à leurs adversaires en exécutant le ballon et en exécutant le ballon un peu plus. En fait, lors de la victoire 24-7 sur Nashville lors du match de championnat d’État, Meents n’a pas tenté de passe.

Avec un an et un titre d’État à son actif, il espère que la tendance changera au moins un peu cette saison.

“Je suis excité pour la saison”, a déclaré Meents. “Il y a beaucoup de pression depuis que nous avons remporté le titre l’an dernier, mais j’ai hâte d’aller là-bas, de jouer au football et de m’amuser.

« J’ai beaucoup travaillé hors saison sur mes lancers. J’ai l’impression que ça s’est amélioré. L’année dernière, je suis arrivé avec pratiquement aucune pratique puisque j’étais le remplaçant. Cette année, je sais que c’est mon travail et j’y ai travaillé très dur.

Colin James de Wilmington exécute des exercices au Morris 7 contre 7 scrimmage. Mardi 19 juillet 2022 à Morris. James est le premier rusher de retour pour les champions d’État en titre de classe 2A. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Reents a remarqué le travail que l’aîné a fait.

“Tout d’abord, c’est un athlète multisports, et j’adore ça”, a déclaré Reents. “C’est juste un compétiteur. Il a beaucoup plus confiance en lui, et il devrait. Il était quart-arrière d’une équipe de championnat d’État. Nous n’avons pas beaucoup lancé le ballon, mais il devait quand même diriger cette équipe, et il l’a fait.

«Il a beaucoup travaillé pour lancer le football hors saison et ça se voit. Il apprend quand il doit vraiment le lancer et quand en retirer quelque chose pour que les gars puissent attraper plus facilement. Nous allons toujours courir le ballon, mais c’est bien de savoir que nous avons un quart-arrière qui peut vérifier un jeu différent si nous en avons besoin et peut faire des lancers de dégâts.

Brendan Moran de Wilmington écoute l’entraîneur Jeff Reents avant le début de la mêlée Morris 7 sur 7. Mardi 19 juillet 2022 à Morris. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Meents attend avec impatience ses opportunités.

“En tant que quart-arrière à Wilmington, vous savez que vous n’allez pas lancer beaucoup de passes”, a-t-il déclaré. “Mais j’espère que j’ai gagné un peu la confiance des entraîneurs pour en appeler un peu plus que nous l’avons fait l’an dernier. Je sais que nous n’allons pas lancer beaucoup, alors quand nous le faisons, nous voulons que cela compte.

« Nous sommes assez jeunes, mais nous avons des gars talentueux. Avec un peu plus de travail, je pense que nous pouvons être assez solides. Nous faisons confiance au processus. Tout le monde sait que ce que font les entraîneurs fonctionne. Vous ne faites pas les séries éliminatoires 25 années consécutives si ce n’est pas le cas, alors tout le monde achète et fait confiance au processus.