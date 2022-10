Wilmington encaisse des chances supplémentaires pour une victoire facile – Shaw Local

WILMINGTON – Le programme de football de Wilmington croit fermement en deux choses.

Diriger le football et punir les efforts défensifs qui offrent souvent des opportunités supplémentaires en forçant les revirements.

Ce système de croyance et les avantages de suivre ces maximes ont été mis en évidence samedi soir alors que Wilmington a remporté une victoire 41-7 sur Chicago Christian.

Les victoires élèvent Wilmington (9-1) au deuxième tour du week-end prochain où il affrontera Tri-Valley (8-2). Tri-Valley a battu Clifton Central 44-0 lors de son match d’ouverture. Wilmington a battu Tri-Valley 42-14 en demi-finale la saison dernière.

Chicago Christian (5-5) a tâtonné sur le deuxième jeu du match, Wilmington n’ayant besoin que d’un jeu solitaire pour encaisser lorsque Colin James a éclaté au milieu pour un score de 25 verges.

Trois jeux plus tard, Chicago Christian a récidivé, crachant le ballon sur sa propre ligne de 19 mètres. Il a fallu trois jeux à Wilmington pour trouver la zone des buts cette fois avec James marquant depuis la ligne des 13 verges.

“Nous avons eu la chance d’obtenir ces revirements et de jouer avec un petit terrain”, a déclaré l’entraîneur de Wilmington, Jeff Reents. “Chaque fois que vous entrez dans le premier tour des séries éliminatoires, c’est un peu différent et tout le monde doit être sur la même longueur d’onde. Mais une fois que nous avons obtenu les deux touchés tôt, tout le monde s’est détendu et nous avons commencé à jouer encore mieux après cela.

Ce meilleur jeu a conduit à encore plus de domination du côté défensif du football. Après avoir pris une avance de 14-0, Wilmington a rapidement forcé un botté de dégagement, puis s’est retrouvé avec une avance de 21-0 après que James ait interrompu une course de 35 verges vers la fin du premier quart.

Les Wildcats ajouteraient ensuite trois autres touchés au deuxième quart, dont deux ont été mis en place directement à partir des revirements chrétiens de Chicago alors que les Knights tâtonnaient trois fois et lançaient une interception avant la pause.

Cela faisait partie d’une nuit extrêmement difficile pour l’attaque des Knights, car ils n’ont marqué que 77 verges d’attaque totale et ont rassemblé moins d’un mètre par course sur 29 tentatives au sol, gagnant seulement 23 verges au sol. Wilmington a également enregistré huit plaqués pour perte et deux sacs.

“Nos secondeurs ont bien joué ce soir”, a déclaré Reents. “Ils jouaient vite.”

Wilmington a invoqué le chronomètre à la mi-temps avec son avance de 41-0 et la première chaîne a pris le reste de la soirée. James a terminé le match avec 118 verges au sol en seulement sept courses.

Chicago Christian a mis fin à la tentative de blanchissage en complétant une passe de touché à la fin du troisième quart lors de son seul entraînement soutenu du match.