Wilmer Valderrama, star du NCIS, accueille son premier enfant avec sa fiancée Amanda Pacheco: «  Tout droit sorti du paradis  »

Wilmer Valderrama et sa fiancée Amanda Pacheco sont parents, exhibant leur petite fille nouveau-née dimanche sur Instagram.

La star du « NCIS » et l’alun de « That ’70s Show » Valderrama, 41 ans, ont publié une série de photos de chambre d’hôpital montrant le bébé né le 15 février. Une photo montre la petite fille, dont le nom n’a pas été donné, dans les bras de son père torse nu alors que sa mère regardait avec un sourire.

«Tout droit sortis du paradis, nous accueillons notre première fille», a écrit Valderrama.

« La vie est un voyage en constante évolution, et pour tous ces moments où notre chemin a besoin d’une lumière … souvent des anges sont envoyés pour nous montrer le chemin et que nous pouvons être plus », a-t-il écrit, ajoutant le hashtag # ItsJustUs3Now.

La mannequin de 29 ans Pacheco a écrit les mêmes mots avec le même hashtag sur sa publication Instagram.

L’engagement: Wilmer Valderrama propose de modéliser Amanda Pacheco le jour de l’an

Valderrama a montré l’enfant rayonnant sur une autre photo d’histoires Instagram, l’appelant « mi angelita ».

Le 14 février, la veille de la naissance de leur bébé, Valderrama a publié une photo romantique de la Saint-Valentin en disant: « Ne vous inquiétez pas de me donner des chocolats, vous nous donnez un petit miracle Chimichanga! »

Valderrama et Pacheco ont annoncé leur engagement pour le Nouvel An sur leurs comptes Instagram respectifs. «C’est juste nous maintenant», ont-ils chacun sous-titré une photo de rêve de Valderrama sur un genou devant Pacheco sur une plage de La Jolla à San Diego.