Wilmer Valderrama et ex Demi LovatoL ‘amour de la vie continue … sur Netflix.

En 2015, un an avant leur rupture, les deux ont collaboré au film d’animation Charmant. Le film, que l’acteur de 30 ans a coproduit, est sorti dans les salles à l’étranger en 2018. Le vendredi 8 janvier, le film a frappé Netflix pour le public nord-américain pour la première fois. Valderrama a partagé une bande-annonce du film sur sa page Instagram, faisant l’éloge de Lovato, 28 ans, et du reste de la distribution, qui comprend Avril Lavigne, Ashley Tisdale, Nia Vardalos, Sia et John Cleese.

« Après des années de production et d’amour pour ce projet, je suis ravi de partager que l’histoire inédite de Prince Charming (notre premier prince latino) @charmingmovie sera présentée en première aujourd’hui vendredi 8 janvier !!! a écrit. « Merci à notre incroyable équipe @officialwventertainment et à notre incroyable distribution @ddlovato @avrillavigne @ashleytisdale @ gem0816 @niavardalos @siamusic @johncleeseofficial pour avoir franchi cet acte de foi! J’espère que vous l’apprécierez tous! »