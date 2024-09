Wilmer Valderrama évoque sa « rivalité amicale » avec Ashton Kutcher

Wilmer Valderrama et Ashton Kutcher je suis devenu un peu compétitif pendant le tournage Ce spectacle des années 70.

Valderrama, 44 ans, a évoqué son enfance, sa carrière et bien plus encore dans ses nouveaux mémoires, Une histoire américaine : tout le monde est invitépublié mardi 17 septembre. Après avoir expliqué comment il a décroché le rôle de Fez (Valderrama a passé quatre auditions avant d’être officiellement choisi), l’acteur a mis en lumière la dynamique des coulisses de la sitcom.

« Ashton était bien plus intelligent dans la vraie vie que le personnage qu’il incarnait, et il prenait le métier d’acteur bien plus au sérieux qu’il n’y paraissait », a-t-il écrit à propos de Kutcher, 46 ans, qui jouait le « sportif naïf » Kelso.

Valderrama a apprécié le fait que Kutcher « soit toujours venu sur le plateau extrêmement préparé, tout comme moi », et a avoué que le duo s’amusait à se défier l’un l’autre.

« Lui et moi avons rapidement développé une rivalité amicale pour voir qui pourrait faire rire le plus le public dès la première prise », a écrit Valderrama, expliquant que « le rire est toujours plus fort » la première fois. « Si vous vous trompez à la première prise et que vous essayez de faire rire le public à la deuxième, la blague n’a jamais la même force. Si vous devez faire une troisième ou une quatrième prise, vous pouvez tout aussi bien l’oublier. »

Kutcher et Valderrama se sont même donné un surnom — les « two-takers » — lors du tournage de la série, « ce qui signifie que nous essayions toujours de réussir parfaitement la première prise, puis de faire la deuxième juste pour le plaisir ».

Ce spectacle des années 70 a été créée en 1998 et diffusée pendant huit saisons, se terminant en 2006. Lorsque Valderrama a été envoyé pour la première fois pour auditionner pour la série, qui suivait la vie de six amis dans le Wisconsin dans les années 70, elle était intitulée Terres désolées pour adolescents.

« Au début, je n’accordais pas beaucoup d’importance à cette émission », écrit-il dans son livre. « Je me suis juré de tout donner, comme pour tout le reste. Mais après avoir passé des auditions pendant quelques années sans grand succès, on apprend à ne pas se faire d’illusions. »

Valderrama a dû faire face à une concurrence « féroce » tout au long du processus, et il se souvient avoir vu « un gamin grand et maigre avec une tignasse de cheveux noirs » lors de sa première audition. « Le nom sonnait bizarre, commençant par un T mais rimant avec gopher. … Tofu« Peut-être ? », a-t-il plaisanté.

Il faisait bien sûr référence à Topher Gracequi a ensuite joué le rôle d’Eric Forman et est devenu « le présentateur de l’émission ». Valderrama a qualifié Grace d’« acteur fantastique », écrivant que son respect « grandissait pour lui » au fur et à mesure qu’ils travaillaient ensemble.

Mila Kunis, Laura Prépon, Danny Masterson, Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith Valderrama a chanté les louanges de chacun d’eux individuellement dans ses mémoires. Il s’est extasié sur sa « belle connexion » avec Prepon, 44 ans, qui « est devenue comme une sœur », tout comme Kunis, 41 ans. L’ensemble du casting est devenu comme une famille soudée.

« Il semblait que plus on se liait dans la vraie vie et plus on se chamaillait entre les prises, plus la série devenait drôle. … On riait. On plaisantait. On se faisait des farces. … En tant que co-stars, nous sommes devenus les fans n°1 l’un de l’autre », a écrit Valderrama.

Malgré leur amour les uns pour les autres et pour leurs personnages, Valderrama et ses camarades de casting savaient que la série devait prendre fin. « Nous ne pouvions pas rester des adolescents pour toujours », a-t-il reconnu, notant qu’ils « se sont tous lassés » au fil des saisons.

Lorsque l’équipe s’est réunie une dernière fois pour filmer l’épisode final en 2006, les larmes coulaient. Valderrama et ses partenaires n’étaient cependant pas encore prêts à se dire au revoir. « Pendant les 10 jours suivants, nous sommes tous allés déjeuner ensemble », a-t-il écrit, ajoutant qu’il serait « éternellement reconnaissant » pour Ce spectacle des années 70 catapulter sa carrière.

Une histoire américaine : tout le monde est invité est disponible maintenant.