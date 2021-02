Wilmer Valderrama et la fiancée Amanda Pacheco accueillent leur premier bébé

Wilmer Valderrama et sa fiancée Amanda Pacheco sont maintenant de fiers parents. Le couple a annoncé le 21 février qu’ils avaient accueilli leur premier enfant, une fille, née le 15 février.

Le Ce spectacle des années 70 alun a écrit dans la légende d’un Instagram photo de lui-même et d’Amanda tenant leur petit, « La vie est un voyage en constante évolution, et pour tous ces moments où notre chemin a besoin d’une lumière .. souvent des anges sont envoyés pour nous montrer le chemin et que nous pouvons être plus .. directement. du ciel, nous accueillons notre première fille … # ItsJustUs3Now. 15/02/2021. »

Amanda a publié la même photo et la même légende sur son Instagram.

Les stars ont félicité le duo pour leur nouveau paquet de joie. Eva Longoria jaillit de l’annonce, écrivant dans la section commentaires du NCIS post de la star, « Ahhhhhhhh !!!!!! Je suis tellement heureux pour vous deux !!! Je t’aime! »

Gabrielle Union ajoutée, « Ahhhhhh FÉLICITE mon ami !!!!! »

Rumer Willis a écrit: « Félicitations les gars, si heureux pour vous. Je ne peux pas [sic] la rencontrer. »

Le couple, qui a annoncé ses fiançailles le jour du Nouvel An l’année dernière, a seulement déclaré qu’il attendait son premier enfant en décembre. Le couple a posté leur séance photo de maternité sur le thème de la voiture sur Instagram, avec le même hashtag, # ItsJustUs3Now.

Alors que le couple n’a commencé que récemment à parler de la grossesse d’Amanda, le mannequin a écrit un Instagram post plus tôt ce mois-ci sur son voyage.

Elle a écrit: « Alors que notre date d’accouchement approche très bientôt, je suis remplie de tellement de gratitude et de chance qu’une vague de calme a traversé mon corps, ce qui est un sentiment tellement inattendu parce que la grossesse a toujours été quelque chose qui a vraiment paniqué. Tout le processus, en particulier / principalement la livraison !! Cela a toujours été quelque chose dont j’ai toujours eu très peur. «