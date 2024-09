Wilmer Valderrama a eu une « rivalité amicale » avec Ashton Kutcher dans « That 70s Show »

Wilmer Valderrama se souvient de son Ce spectacle des années 70 jours avec Ashton Kutcher.

Le mardi 17 septembre, le NCIS l’acteur de 44 ans a publié ses mémoires, Une histoire américaine : tout le monde est invitéDans le livre, Valderrama, qui a joué Fez, s’est confié sur l’audition pour la sitcom et sur ce que c’était que de travailler avec Kutcher, 46 ans, une fois qu’il a décroché le rôle, selon Nous Hebdomadaire.

« Ashton était bien plus intelligent dans la vraie vie que le personnage qu’il incarnait, et il prenait le métier d’acteur bien plus au sérieux qu’il n’y paraissait », a admis Valderrama à propos de Punk’d ancien élève, qui est devenu connu des fans sous le nom de Michael Kelso, le sportif de l’émission.

Ashton Kutcher et Wilmer Valderrama — Ce spectacle des années 70.

20th Century Fox/Everett



Selon Valderrama, ce que lui et Kutcher avaient en commun était que Kutcher « arrivait toujours sur le plateau extrêmement préparé ».

« Lui et moi avons rapidement développé une rivalité amicale pour voir qui pourrait faire rire le plus le public dès la première prise », a écrit Valderrama, ajoutant que c’est à ce moment-là que « le rire est toujours le plus fort ».

« Si vous ratez la première prise et que vous essayez de faire rire à fond la deuxième, la blague n’aura jamais autant de succès. Si vous devez faire une troisième ou une quatrième prise, autant l’oublier », a-t-il déclaré.

Le duo a fini par être surnommé les « two-takers » parce qu’ils « essayaient toujours de réussir parfaitement la première prise, puis de faire la deuxième juste pour le plaisir ».

Valderrama a également avoué qu’au départ, il n’avait pas beaucoup réfléchi à Ce spectacle des années 70qui s’intitulait à l’origine Terres désolées pour adolescents.

« Au début, je n’accordais pas beaucoup d’importance à cette émission. Je m’étais juré de tout donner, comme pour tout le reste. Mais après avoir passé des auditions pendant quelques années sans grand succès, on apprend à ne pas trop se faire d’illusions », a écrit Valderrama.

Le casting de « That ’70s Show ».

FOX/Getty



En plus de Valderrama et Kutcher, la série mettait également en vedette Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Danny Masterson (Steven Hyde), Debra Jo Rupp (Kitty Forman), Kurtwood Smith (Red Forman), Tanya Roberts (Midge Pinciotti), Don Stark (Bob Pinciotti), Lisa Robin Kelly (Laurie Forman) et Tommy Chong (Leo Chingkwake). Ce spectacle des années 70 a duré 8 saisons de 1998 à 2006.

En janvier 2023, Netflix a lancé le Ce spectacle des années 70 spin off, Ce spectacle des années 90.

Bien que certains membres de la distribution originale soient retournés dans le Wisconsin, en 2024 Festival de Télévision de Monte-Carlo à Monaco en juin, Valderrama a expliqué à PEOPLE pourquoi il ne faisait pas partie de la nouvelle série.

Wilmer Valderrama, mai 2024.

Corine Solberg/FilmMagic



« Nous n’avons pas le temps ! », a-t-il déclaré en exclusivité à PEOPLE.

« Nous réalisons 20 épisodes par saison [on NCIS]mais en même temps, c’est le travail des enfants », a-t-il ajouté, faisant référence aux nouveaux membres du casting du spin-off.

Le reboot met en vedette Callie Haverda dans le rôle de Leia Forman, la fille d’Eric Forman et Donna Pinciotti, ainsi que Max Donovan, Ashley Aufderheide, Sam Morelos, Reyn Doi et Mace Coronel.

« C’est leur spectacle maintenant, et je pense qu’il était important que nous venions leur rendre hommage et que nous nous amusions avec l’héritage de ce que nous avons fait », a poursuivi Valderrama. « En même temps, il s’agissait vraiment de les voir prendre le relais. »

Ce spectacle des années 70 est disponible en streaming sur Peacock.