Le PRINCE William et Kate Middleton n’ont pas eu de conversation avec Harry après les funérailles du prince Philip, a affirmé un historien royal.

Robert Lacey, consultant historique pour The Crown de Netflix, a déclaré que les Cambridge craignaient que leurs conversations ne soient divulguées alors que la colère de la famille « s’exacerbait » lors du service émotionnel à Windsor en avril.

Harry et Wills ont été vus marchant et discutant ensemble pendant environ quatre minutes alors qu’ils quittaient les funérailles émouvantes de leur grand-père plus tôt cette année.

Il a été rapporté à l’époque que les frères ont ensuite parlé pendant deux heures – aux côtés de papa Charles – pour tenter de réparer les choses lors de leur première réunion depuis l’interview explosive d’Harry avec Oprah.

Mais Lacey affirme que la conférence officielle n’a pas eu lieu – Charles serait retourné au Pays de Galles et Kate et William rentrant chez eux pour mettre leurs enfants au lit.

Écrivant dans une édition mise à jour de son livre Battle of Brothers, publié en feuilleton dans le Times, l’auteur a déclaré: « Ils ont dit à des amis qu’ils ne voyaient aucun intérêt à parler à Harry, car toute discussion de fond reviendrait directement à Meghan pour être divulguée. via Oprah [Winfrey] ou un autre tentacule du réseau Sussex. »

Les craintes présumées des Cambridges sont survenues après que l’amie de Meghan, Gayle King, a laissé échapper de manière sensationnelle qu’Harry avait eu des entretiens « improductifs » avec son frère et son père après son entretien avec Oprah.

Elle a déclaré à CBS News à l’époque: « Eh bien, je les ai appelés pour voir comment ils se sentent, c’est vrai, Harry a également parlé à son frère et à son père.

« Le mot qu’on m’a donné était que ces conversations n’étaient pas productives. Mais ils sont heureux d’avoir au moins commencé une conversation. »

Et les experts ont depuis déclaré que les membres de la famille royale seraient prudents dans ce qu’ils diraient à Harry.

L’auteur royal Phil Dampier avait précédemment déclaré à The Sun Online: « L’une des grandes craintes de Charles et Williams est que toutes les discussions qu’ils ont avec Harry soient immédiatement divulguées.

« Ils craindront que s’ils entrent dans les détails, la prochaine chose qu’ils sache, ce sera dans le domaine public, ce qui rend extrêmement difficile la guérison des blessures à long terme. »

La commentatrice royale Angela Levin a déclaré dans les jours qui ont suivi les funérailles de Philip que toute conversation privée avec le couple apparaîtrait sur les réseaux sociaux ou dans la presse « en un rien de temps ».

« Je pense que la famille royale serait folle de parler à Meghan et Harry », a-t-elle déclaré.

« En un rien de temps, ce serait dans les magazines et sur les réseaux sociaux. »