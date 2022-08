Willow Smith réagit enfin à Will Smith, Chris Rock Oscars Slap – Hollywood Life

Voir la galerie





Will-Smith a secoué les Oscars le 27 mars quand il est tristement célèbre sur scène et a giflé le comédien et présentateur Chris Rock. L’indignation entourant l’incident n’a pas cessé depuis, mais la célèbre fille de Will saule, 21 ans, est maintenant venue à la défense de son père. “Je vois toute ma famille comme étant humaine, et je les aime et les accepte pour toute leur humanité”, a-t-elle déclaré. Panneau d’affichage dans une interview publiée en ligne aujourd’hui (5 août.) “En raison de la position dans laquelle nous nous trouvons, notre humanité n’est parfois pas acceptée, et on s’attend à ce que nous agissions d’une manière qui n’est pas propice à une vie humaine saine et n’est pas propice à l’honnêteté.

Les commentaires de Willow, qui faisaient partie d’une interview plus large, font suite aux excuses brutes de son père, présentées via une vidéo Instagram le 29 juillet. “J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il tendra la main », a déclaré en partie Will, 53 ans, s’adressant directement aux téléspectateurs. « Alors je vais te dire, Chris, je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable.

Will a ajouté qu’il “a passé les trois derniers mois à rejouer et à comprendre les nuances et les complexités de ce qui s’est passé à ce moment-là”, a-t-il poursuivi. « Et je ne vais pas essayer de déballer tout ça maintenant. Mais je peux vous dire à tous qu’il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insultes.

La mère de Willow et la femme de Will Jada Pinkett Smith, 50 ans, a abordé le moment étonnant, dans des commentaires en juin. “Maintenant, à propos de la soirée des Oscars, mon espoir le plus profond est que ces deux hommes intelligents et capables aient l’occasion de guérir, d’en parler et de se réconcilier”, a-t-elle déclaré en partie lors d’un épisode du mercredi 1er juin de Discussion de table rouge. « L’état du monde aujourd’hui, nous avons besoin des deux. Et nous avons tous plus que jamais besoin les uns des autres. Jusque-là, Will et moi continuons à faire ce que nous avons fait au cours des 28 dernières années, et c’est continuer à comprendre cette chose appelée la vie ensemble.