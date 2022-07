Willow Smith porte un bikini rouge dans une nouvelle vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Willow Smith, 21 ans, avait l’air magnifique dans un nouveau post inspirant. La fille de Sera et Jada Smiths’est assise sur un rocher à l’extérieur près de l’eau tout en berçant un bikini rouge, dans une vidéo qu’elle a publiée sur Instagram le 26 juillet. Elle s’est tournée vers la caméra, qui était derrière elle, et a fait un sourire avant de se retourner et d’admirer la belle vue autour d’elle.

En plus du clip accrocheur, la chanteuse a écrit une légende qui a rappelé à ses abonnés qu’ils ne sont pas seuls dans leurs insécurités et leur a assuré qu’ils étaient tous précieux. “juste un petit rappel que notre valeur en tant qu’êtres humains ne réside pas dans nos capacités externes ou notre productivité. notre valeur est innée, égale et nous est conférée par », a-t-elle écrit.



“J’ai eu du mal avec ça récemment et ça me brise vraiment le cœur quand je me permets de m’écarter de ce chemin mental et émotionnel”, a-t-elle poursuivi. “Sachez simplement que vous êtes aimé, naturellement important et précieux, peu importe ce que le monde ou vos insécurités vous ont fait croire.”

Une fois que Willow a partagé le message épique, il n’a pas fallu longtemps à ses abonnés pour répondre avec gratitude et compliments. “L’imperfection est la beauté, la folie est le génie et il vaut mieux être absolument ridicule qu’absolument ennuyeux”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a écrit, “Merci, Willow.” Un troisième a partagé, “Ne jamais s’éloigner ❤️‍🔥 magnifiquement dit” et un quatrième a écrit, “merci pour ce beau 💗”

La dernière photo et légende de Willow arrive juste un mois après qu’elle ait séduit dans un bikini à imprimé zèbre. Elle nageait sur une plage de Malibu, en Californie, et avait l’air incroyable alors qu’elle appréciait les vagues. Elle a également été rejointe par un ami masculin, qui portait un short de bain noir et rouge, et il a joyeusement nagé à ses côtés pendant la journée amusante.

Quand elle n’attire pas l’attention pour ses sorties et ses photos sur les réseaux sociaux, Willow le fait pour sa musique. L’un de ses projets les plus récents était la chanson “Psychofreak”, sur laquelle elle s’est associée Camila Cabello. Les stars talentueuses ont interprété la chanson dans un épisode de Saturday Night Live en avril et a laissé une impression durable. Willow a chanté et joué de la guitare pour cette apparition mémorable.