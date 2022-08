Willow Smith parle du père Will Smith giflant Chris Rock aux Oscars: “L’humanité n’est parfois pas acceptée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Être le produit de deux artistes au succès fou constamment examinés dans les médias ne met pas Willow Smith en phase.

Née de Will Smith et Jada Pinkett Smith, Willow a connu la célébrité toute sa vie.

La chanteuse “Meet Me At Our Spot” est une musicienne franche à part entière, avec son frère aîné, Jaden Smith.

En mars, son père a pris d’assaut la scène des Oscars après avoir contesté une blague que le comédien Chris Rock a craquée aux dépens de Jada. Will a giflé le comédien, est retourné à son siège et a crié: “Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche.”

JADA PINKETT SMITH ESPÈRE WILL SMITH, CHRIS ROCK PEUT “RÉCONCILIER” APRÈS LA CLAQUE DES OSCARS : “UNE OPPORTUNITÉ DE GUÉRIR”

La famille Smith et Rock sont pour la plupart restées mamans depuis l’incident, offrant de courts commentaires ou racontant de brèves blagues.

Rock ne serait apparemment pas intéressé à échanger des plaisanteries avec Smith.

Dans une nouvelle interview avec Billboard, Willow dit que la fameuse gifle ne “m’a pas autant secoué que mes propres démons internes”.

Willow n’a pas tardé à défendre son père.

“Je vois toute ma famille comme étant humaine, et je les aime et les accepte pour toute leur humanité”, a déclaré le jeune homme de 21 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“En raison de la position dans laquelle nous nous trouvons, notre humanité n’est parfois pas acceptée, et on s’attend à ce que nous agissions d’une manière qui n’est pas propice à une vie humaine saine et qui n’est pas propice à l’honnêteté.”

Ses paroles reflètent celles de son père, qui a récemment partagé dans une vidéo ses propres réflexions sur ce qui s’est passé.

“Je peux vous dire à tous qu’il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là”, a déclaré la star de “Men In Black”. “Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insultes.”

L’un des fils de Smith a apparemment publié son opinion sur la gifle, se rendant sur Twitter quelques heures après qu’elle se soit produite.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je déteste quand je laisse tomber les gens”, a noté Smith dans sa vidéo d’excuses,