Willow Smith, la fille de Will Smith, explique sa décision d’être polyamoureuse | Nouvelles des gens

Los Angeles: La chanteuse Willow Smith révèle qu’elle est polyamoureuse. Elle a partagé cela alors qu’elle était assise avec sa mère Jada Pinkett Smith et sa grand-mère Adrienne Norris-Banfield, lors de leur émission Facebook « Red Table Talk ».

« Avec le polyamour, je pense que le fondement principal est la liberté de pouvoir créer un style relationnel qui fonctionne pour vous. Et pas seulement d’entrer dans la monogamie parce que c’est ce que tout le monde autour de vous dit est » la bonne chose à faire « , » Willow , 20 ans, a déclaré, selon un rapport publié dans les rapports aceshowbiz.com.

Willow, fille de la star hollywoodienne Will Smith, a ajouté: « Disons que vous n’avez pas toujours été la personne qui veut du sexe tout le temps, mais votre partenaire l’est. Allez-vous être la personne à dire: avez ces besoins, vous ne pouvez pas les avoir non plus? «

« C’est l’une des raisons pour lesquelles je m’intéressais au poly parce que je l’ai découvert à travers une sorte de lentille non sexuelle. » Elle a ensuite admis qu’elle était la «seule personne polyamoureuse» parmi son groupe d’amis et qu’elle avait «le moins de relations sexuelles de tous (ses) amis», a-t-elle déclaré.

La chanteuse a également précisé qu’elle avait besoin d’une raison plus grande que « Je pense que tu es mignon » pour marcher dans l’allée.

Willow a le plein soutien de sa mère pour son choix.

Sa mère a dit: «J’étais comme, ‘je comprends tout à fait.’. Voulant organiser votre vie de manière à ce que vous puissiez avoir ce que vous voulez, je pense que tout se passe tant que les intentions sont claires tout le monde, plus pour vous que pour tout. «