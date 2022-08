Willow Smith dit que son père est “humain”

Willow Smith défend son papa, Will’s slap ‘pon de face de Chris Rock en le qualifiant d’« humanité ». Elle dit qu’en tant qu’êtres humains, nous sommes tous enclins à faire des erreurs.

Dans une interview publiée vendredi, la chanteuse “Emo Girl” a déclaré Panneau d’affichage“Je vois toute ma famille comme étant humaine et je les aime et les accepte pour toute leur humanité.”

Elle a poursuivi en disant: “En raison de la position dans laquelle nous nous trouvons, notre humanité n’est parfois pas acceptée, et on s’attend à ce que nous agissions d’une manière qui n’est pas propice à une vie humaine saine et qui n’est pas propice être honnête.

Quand une fille a raison, elle a raison. Chaque mouvement des célébrités est scruté à la loupe et on ne leur accorde pas la grâce dont bénéficie le Joe moyen. C’est un peu injuste, c’est le moins qu’on puisse dire.

Will a sans aucun doute franchi la ligne quand il a frappé Rock sur sa joue hydratée et mélanée après avoir fait une blague peu recommandable sur la tête chauve de sa femme, Jada. La créatrice de “Red Table Talk” souffre d’alopécie et a exprimé son dédain pour la blague en roulant des yeux.

Après la débâcle des Oscars, Will ainsi que toute la famille Smith ont fait face à un assaut de haine et de critiques, mais Willow dit que ce n’était rien comparé à ses “propres démons internes”.

Malheureusement, vos propres pensées sont généralement beaucoup plus dures que tout ce que le monde vous lance.

Will a récemment présenté des excuses vidéo à Rock, sa mère et son frère, Tony Rock, pour ses actions.

Il a déclaré: «Décevoir les gens est mon traumatisme central. Je déteste quand je laisse tomber les gens, donc ça fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens ont de moi. Le travail que j’essaie de faire, c’est que j’ai des remords profonds, et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi-même.

Il a poursuivi: «Je vais vous dire, Chris, je vous présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler.

Mais Rock a dit “F” ce rameau d’olivier. En juillet, il a dit Page 6 que les excuses de Smith étaient «trop peu, trop tard».

Vous ne pouvez vraiment pas blâmer l’homme.

Il s’est récemment concentré sur ses spectacles humoristiques où il a abordé l’incident. Il a qualifié la star de Fresh Prince de “Suge Smith”.

Même si je suis sûr que Chris était probablement embarrassé et blessé après l’agression publique, au moins il encaisse alors qu’il vend des émissions à travers le pays en faisant des bâillons sur le fiasco.