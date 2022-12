Willow, la fille de Pink, chante Olivia Rodrigo lors d’un concert de Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Le talent musical est de famille ! Rose fait l’éloge de sa fille saule pour sa performance épique lors de son premier récital vocal d’hiver le mardi 13 décembre. La popstar, 43 ans, a posté une vidéo de sa fille, 11 ans, montrant ses capacités de chanteuse sur Instagram. C’est clair Pink, dont le vrai nom est Alecia Hart, était un parent adoré à la représentation.

Willow a interprété “The Rose Song”, qui était à l’origine dans la série Disney + High School Musical : La comédie musicale : La série et chanté par Olivia Rodrigo. Dans la vidéo et la légende, Pink a célébré les talents vocaux de sa fille. “Tellement fière de cette fille (premier récital) a réussi!” elle a écrit. “Cette fille de 11 ans (âme de 11 000 ans) m’époustoufle.” La star de “Just Give Me A Reason” a également tagué le chanteur de “Good 4 U”.

Willow est l’aînée de Pink. Elle est née en juin 2011. Elle et son mari Carey Hart, 47 ans, ont aussi un fils Jamesson, 5, né en décembre 2016. Le Funhouse star et le motard professionnel sont mariés depuis 2006.

Bien que le récital soit peut-être le premier de Willow, ce n’est pas la première fois que les fans de Pink l’entendent chanter. Elle a figuré sur le single “Cover Me In Sunshine” de sa mère en 2021, en duo avec la popstar sur une ballade sincère. Avant de laisser tomber la chanson en février de cette année-là, Pink avait montré les capacités de chant de sa fille avec de jolies vidéos sur TikTok. Avant de se préparer à sortir “Cover Me In Sunshine”, le duo mère-fille s’était associé pour La chanson des fêtes de Disney où ils ont interprété un duo du classique “The Christmas Song”.

Le chant n’est pas la seule chose que Pink et sa fille ont en commun ! Willow a rejoint sa mère sur scène aux Billboard Music Awards 2021 pour une routine aérienne impressionnante, qui est l’un des mouvements emblématiques de l’icône de la pop lors de ses concerts.

Bien que le duo mère-fille partage une passion similaire pour la musique, il n’est pas clair si Willow envisage de poursuivre une carrière comme sa mère. Pink elle-même a eu une année chargée ! La chanteuse a sorti une nouvelle chanson “Irrelevant” en juillet, où elle a applaudi la décision de la Cour suprême d’annuler Roe V. Wade. Elle a également rendu hommage au regretté Olivia Newton-John avec une performance aux American Music Awards en novembre. Elle se prépare également à sortir un nouvel album CONFIANCE en 2023 et une tournée de concerts dans les stades l’été prochain.

