Rose avait une petite aide spéciale pour l’aider à apparaître sur Le chant des vacances Disney.

La pop star a chanté « The Christmas Song » lors de l’émission spéciale ABC diffusée le lundi 30 novembre et sa fille de 9 ans Willow Sage Hart la rejoignit pour ceinturer certaines des lignes. De toute évidence, le talent vocal fait partie de cette famille.

Le couple portait tous les deux de belles robes debout devant un arbre de Noël décoré, une cheminée allumée et un écran projetant des scènes classiques de vacances Disney.

«Ils savent que le Père Noël est en route», a chanté Willow à un moment puissant de la Nat King Cole la norme. « Il a chargé beaucoup de jouets et de friandises sur son traîneau. »

Pink avait été timide à propos du duo avant la diffusion de l’émission. « Tu veux me voir et un invité spécial chanter une de nos chansons préférées de Noël? » Rose tweeté plus tôt lundi. « Venez chanter avec nous !!!! »

Autres points forts de la spéciale inclus Adam Lambert chantant « Have Yourself a Merry Little Christmas », BTS interpréter « Le Père Noël arrive en ville » et Katy Perry faire ses interprétations de « Je serai à la maison pour Noël » et « Cozy Little Christmas ».