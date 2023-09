Willmar CPA reçoit la certification d’organisation à but non lucratif – West Central Tribune

WILLMAR — L’expert-comptable Mitch Hjelle a reçu sa certification à but non lucratif par l’intermédiaire de l’American Institute of CPAs, selon un communiqué de presse de

Conway, Deuth et Schmiesing

.

Cette certification couvre entre autres l’information financière et la conformité fiscale pour les organisations à but non lucratif.

Hjelle est responsable chez Conway, Deuth & Schmiesing à Willmar et se spécialise dans la planification et la préparation fiscales, l’audit et le conseil à but non lucratif, les revues et compilations ainsi que dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la construction.

Hjelle a rejoint CDS en 2008 en tant que comptable, a été promue comptable senior en 2015 et promue manager cette année.

Il est diplômé de la Minnesota State University Moorhead avec un baccalauréat en comptabilité.

Hjelle réside à Willmar.