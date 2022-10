Willie Spence: le finaliste d’American Idol décède dans un accident de voiture à l’âge de 23 ans | Nouvelles américaines

Willie Spence, finaliste d’American Idol, est décédé dans un accident de voiture aux États-Unis.

Le chanteur de 23 ans a perdu la vie après que sa Jeep Cherokee “a quitté la chaussée” et est entrée en collision avec l’arrière d’un semi-remorque qui a été arrêté sur l’accotement près de Chattanooga, Tennessee, a déclaré un rapport de la Tennessee Highway Patrol et le médecin légiste du comté de Marion.

Spence, originaire de Géorgie, a terminé deuxième derrière Chayce Beckham lors de la saison 19 d’American Idol l’année dernière.

Spence et le conducteur du semi-remorque, âgé de 68 ans, portaient des ceintures de sécurité, selon le rapport.

Le médecin légiste du comté de Marion, Barbara O’Neal, a déclaré que la cause du décès était “un traumatisme multisystémique dû à un accident de voiture” et que Spence a été déclaré mort sur les lieux mardi.

Un porte-parole de la Tennessee Highway Patrol a déclaré que l’agence enquêtait sur les raisons pour lesquelles la voiture de Spence avait dévié de la route.

L’émission du concours de chant a publié une déclaration disant que Spence “était un vrai talent qui illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait”.

Le communiqué disait: “Nous sommes dévastés par le décès de notre membre bien-aimé de la famille American Idol, Willie Spence.

“Nous adressons nos condoléances à ses proches.”

La star d’American Idol, Alyssa Wray, a déclaré qu’elle avait “le cœur brisé” dans un message sur Instagram et a décrit Spence comme une “âme vers laquelle les gens étaient attirés”.

Le parcours de Spence dans la série a commencé par une audition de Diamonds de Rihanna, lors de son audition devant les juges Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan.

Quelques heures avant l’accident, Spence a posté une vidéo de lui chantant You Are My Hiding Place sur sa page Instagram. De nombreuses personnes ont laissé des hommages sous son dernier message.

Spence devait se produire à Londres le mois prochain, selon un post sur son Instagram.