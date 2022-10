Willie Spence, finaliste d’American Idol, est décédé à 23 ans après avoir « subi des blessures graves dans un accident de voiture »

Willie Spence, finaliste d’AMERICAN Idol, est décédé dans un accident de voiture dans le Tennessee à l’âge de 23 ans.

Le chanteur a participé à la saison 19 et est arrivé deuxième derrière le vainqueur Chayce Beckham lors de la finale.

Getty

Willie est mort dans un accident de voiture à l’âge de 23 ans[/caption]

Getty Images – Getty

Willie, 23 ans, a perdu la vie dans un accident de voiture dévastateur mardi, selon le Douglas Now.

Le journal a partagé une photo de la star de la télévision sur son profil Facebook avec la légende: “DouglasNow a appris que Willie Spence, 23 ans, natif de Douglas et finaliste de la saison 19 d’American Idol, est décédé des suites de blessures subies dans un accident de voiture à Tennessee.

“Nous n’avons pas plus de détails pour le moment. Nous adressons nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Willie. Il était un talent extraordinaire et un rayon de lumière pour des millions de personnes à travers le monde. Il va nous manquer.”

AMOUR DES FANS

Les fans se sont précipités vers les commentaires pour partager leurs condoléances pour la famille de la jeune star en cette période tragique.

En savoir plus sur American Idol ‘BELLE SOEUR’ La sœur du chanteur d’American Idol se noie dans un lac alors que la star lui rend hommage ‘QUE SE PASSE-T-IL?!’ Les fans d’American Idol “inquiets” pour Ryan Seacrest lors de la finale de ce soir

“Tellement désolé pour la perte de ce jeune homme et de sa famille. Mon cœur et mes prières vont à la famille. Mon dieu enveloppe ses mains autour de la famille pendant ce temps. RIP WILLIE », a écrit l’un d’eux.

«Tellement désolé pour la perte de sa famille et de la communauté de Douglas, c’était un jeune homme incroyable qui adorait l’entendre chanter, il était tellement béni. Je garde sa famille et ses amis dans mes pensées et mes prières. RIP Willie, tu vas nous manquer », a jailli un deuxième.

« Mon cœur se brise pour sa famille ! Willie était un jeune homme incroyable. Prier pour sa famille et ses amis », a déclaré un troisième.

FAMILLE D’IDOL AMÉRICAINE

La star d’American Idol, Katharine McPhee, a également semblé confirmer son décès avec une publication sur son histoire Instagram.





L’interprète a partagé une vidéo de sa rencontre avec Willie pendant la saison 19 et a collaboré sur une chanson ensemble.

Elle écrit en deuil : « J’ai reçu des nouvelles très tragiques ce soir. Sweet @williespenceofficial est décédé dans un accident de voiture. Seulement 23 ans. La vie est si injuste et rien n’est jamais promis.

“Dieu accorde la paix à ton âme Willie. Ce fut un plaisir de chanter avec vous et de vous connaître.

Katherine a également partagé la dernière vidéo jamais prise par Willie, de lui voyant une chanson chrétienne dans la voiture quelques instants avant l’accident de voiture.

“Il a posté ça juste avant l’accident”, a-t-elle légendé le clip avec l’emoji pleurant et déchirant.

Le producteur de films Randall Emmett a également partagé son chagrin suite à la perte du jeune chanteur, écrivant sur les réseaux sociaux à côté d’une photo de Willie : « Mon cœur est brisé et mes prières vont à sa famille.

“J’ai eu la chance de le faire chanter pour moi en direct chez moi et lors d’autres événements, tu vas me manquer mon ami. Je sais que vous avez touché tant d’entre nous. J’ai le coeur brisé.”

En savoir plus sur le soleil américain LA CHAUVE-SOURIS ÉTAIT FERMÉE ! Kylie Jenner déborde presque du sommet de la NSFW dans des photos sauvages pour une collaboration « aléatoire »

ÉTOILE DE TALENT

Willie a chanté Georgia on My Mind, A Change is Gonna Come et Stand Up lors de la finale de la saison 19 d’American Idol.

Malgré l’amour qu’il a reçu des fans et des juges, il a reçu moins de votes, ce qui lui a valu la deuxième place à côté de son concurrent Chayce Beckham.

Getty

Willie a chanté Georgia on my Mind lors de la finale de la saison[/caption]

Getty

Il était adoré par les juges et les fans[/caption]

Getty

Le joueur de 23 ans termine deuxième de la finale[/caption]