Willie Robertson de «Duck Dynasty»: Memorial Day consiste à «se souvenir de nos soldats tombés au combat»

Willie Robertson se souvient de ceux qui ont donné leur vie au service de notre pays.

« Le Memorial Day est l’une des représentations les plus proches pour l’humanité de ce que nous voyons dans l’Évangile, des gens donnant littéralement leur vie pour les autres », a déclaré Robertson à Fox News Digital. « Se souvenir de nos soldats tombés au combat nous aide à rester concentrés sur les choses importantes de cette vie. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié.

« Notre liberté a été payée par des hommes et des femmes courageux qui sont morts pour autre chose qu’eux-mêmes et plus grand qu’eux-mêmes. Elle est enracinée dans la mission, l’amour et le pays, qui est le peuple. Ce qui ressemble aussi à l’histoire de Jésus », a-t-il ajouté.

Le Memorial Day offre une chance de commémorer solennellement ceux qui ont servi notre pays.

Lors d’une récente interview avec Fox News Digital, Robertson a expliqué pourquoi la foi joue un si grand rôle dans sa vie, disant que « l’histoire de Jésus résonne » avec tant de gens, « parce qu’il s’agit en son cœur de sacrifice ».

Robertson et sa femme Korie ont été ouverts sur leur forte foi chrétienne depuis qu’ils ont joué dans leur émission de téléréalité « Duck Dynasty » sur A&E, et ont transmis leurs croyances à leurs six enfants John Luke, Rebecca, Bella, Rowdy, Willie et Sadie. Robertson.

Les deux ont récemment terminé la production d’un film, « The Blind », qui suit Phil Robertson, le voyage du père de Willie pour trouver Jésus et s’engager dans une vie de foi. Aux yeux de Willie, c’était le moment qui a défini le reste de sa vie.

« Vous vous rendez compte, ‘Wow, nous sommes tellement touchés par notre foi… parce que cela aurait pu aller dans les deux sens' », a-t-il partagé. « Et si mes parents n’avaient pas choisi la foi, ils auraient divorcé à coup sûr. J’aurais grandi dans une situation complètement différente.

« Il n’y aurait pas eu de Duck Commander, ce qui aurait signifié pas de ‘Duck Dynasty’, et je ne vous aurais probablement pas rencontré », a déclaré Willie à Korie.