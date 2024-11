Willie Nelson ne « s’inquiète » pas de la « mort » à 91 ans : « Je ne me sens pas mal »

Willie Nelson sur sa mort à 91 ans

Willie Nelson estime qu’il n’a « aucune raison de s’inquiéter de mourir » à l’âge de 91 ans.

Pour célébrer sa dernière sortie, Dernière feuille sur l’arbremarquant son 76e album solo et son 153e disque au total, Nelson, légende country de 91 ans, a partagé son point de vue franc, avec le Presse associée le vendredi 1er novembre.

S’exprimant ouvertement, il a révélé pourquoi il se sent en paix avec le concept de la mort, affirmant que c’est simplement quelque chose qui ne l’inquiète plus.

« J’ai 91 ans et plus, donc, vous savez, cela ne m’inquiète pas. Je ne me sens pas mal. Je n’ai mal nulle part. Je n’ai aucune raison de m’inquiéter de mourir », a déclaré Nelson. partageant qu’il prend « plutôt bien soin de moi ».

« Et j’ai l’impression d’être en assez bonne forme physiquement. Mentalement ? C’est une autre histoire », a-t-il plaisanté.

Le dernier album de Nelson, Dernière feuille sur l’arbrecomprend 13 titres, dont Le fantôme et Couleur du sonqu’il a tous deux co-écrits.

Il a écrit Couleur du son avec son fils, Micah, qui a également contribué sa propre chanson, Roues.

En réfléchissant à sa carrière prolifique, Nelson a déclaré qu’il espérait que son héritage serait défini par sa musique, un témoignage durable de l’œuvre de sa vie.

« J’ai passé un bon moment. Et j’ai fait ce pour quoi je suis venu ici : faire de la musique », a déclaré Nelson.