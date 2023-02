Willie Nelson et Snoop Dogg “ont fumé beaucoup de marijuana” ensemble à Amsterdam

Willie Nelson s’est récemment souvenu d’une visite mémorable avec Snoop Dogg à Amsterdam il y a des années, lorsque les deux amis ont vu les sites et “ont fumé beaucoup de marijuana”.

“J’adore Snoop”, a déclaré l’interprète de “On the Road Again”, qui se prépare à fêter son 90e anniversaire, au magazine People dans une interview publiée samedi. “Lui et moi sommes de grands amis – depuis toujours.”

La légende country a déclaré qu’une fois, alors qu’il était à Amsterdam pour le travail, il avait décidé d’appeler le rappeur.

“J’ai dit: ‘Viens ici et amusons-nous.’ Alors il l’a fait, et nous avons traîné dans tous les points chauds là-bas, The Bulldog et Grey Area et toutes les bonnes choses”, se souvient Nelson.

Nelson a ajouté qu’ils “fumaient beaucoup de marijuana et s’amusaient beaucoup”.

Snoop a également mentionné le voyage en décembre, racontant à Tom Brady son “Let’s Go!” podcast que Nelson le « fumait plus » alors qu’ils jouaient aux dominos dans sa chambre d’hôtel.

“Nous étions à Amsterdam le 20/04, et il faisait un concert là-bas, alors nous sommes retournés dans sa chambre d’hôtel et nous jouions aux dominos”, a déclaré Snoop à Brady.

“Moi et lui jouions aux dominos en tête-à-tête. Il criait mon a–, et je deviens de plus en plus haut et de plus en plus haut. Il n’arrête pas de me le passer, et je me dis : ‘Cette vieille mère —er est plus fumeur que moi.'”

Les deux se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils ont collaboré sur la chanson de 2008 sur le thème du pot de Snoop “My Medicine”. Ils ont également collaboré sur “Roll Me Up and Smoke Me When I Die” de Nelson en 2012.

Plus récemment, la paire a été présentée dans la nouvelle campagne EZ Reach Lighter de Bic. “C’était très amusant de traîner et de faire certaines choses – Snoop et moi”, a déclaré Nelson à propos des publicités.

La gourou du style de vie Martha Stewart fait également partie de la campagne.

Alors qu’il se prépare pour son anniversaire marquant en avril, Nelson a déclaré à People : “J’ai eu tellement de chance jusqu’ici que j’espère juste que les choses continueront comme elles sont.

“Je pense que ce serait trop demander quelque chose de plus que ce que j’ai déjà vécu.”