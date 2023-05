Willie et Korie Robertson de «Duck Dynasty» partagent la clé du succès conjugal: «La foi en est une grande partie»

Willie et Korie Robertson, anciens de « Duck Dynasty », ont partagé leurs secrets pour maintenir un mariage réussi pendant des décennies.

Willie, 51 ans, et Korie, 49 ans, qui ont joué dans la série télé-réalité à succès A&E pendant cinq ans, de 2012 à 2017, sont mariés depuis plus de 30 ans et ont six enfants. Le couple dirige également plusieurs entreprises ensemble, dont le magasin de chasse et de plein air Duck Commander et leur société de production Happy Camper Productions.

Dans une interview avec Fox News Digital, les stars de télé-réalité, qui sont de fervents chrétiens, ont expliqué à quel point la foi a été la clé de leur union durable.

« Je pense que notre foi en est une grande partie parce que vous croyez en quelque chose de plus grand », a déclaré Willie.

« Quand nous avons eu des moments difficiles, nous savons qu’il y a quelque chose d’autre pour lequel nous vivons. Et donc cela nous a définitivement rapprochés.

« Il y a toutes sortes de petites choses, tu sais? », A ajouté Willie. « J’essaie de donner plus que je ne prends, et j’essaie de servir. Et donc il y a beaucoup de petites choses que nous y mettons. Et maintenant que nous avons des petits-enfants, c’est encore plus. Je suis tellement content que nous ayons fait tenez bon, que nous sommes toujours ensemble. Et nos enfants sont mariés maintenant et peuvent nous regarder. Et donc c’est un hommage.

« Le secret d’un mariage réussi – je pense que je dirais simplement qu’il ne faut pas abandonner parce que des temps difficiles viendront, et nous avons certainement vécu des moments difficiles », a déclaré Korie. « Mais dans ces moments difficiles, nous nous sommes en quelque sorte retournés l’un vers l’autre, tournés vers Dieu. Et plutôt que d’arrêter, nous avons juste tenu le coup et sommes restés ensemble. Et je pense que chaque mariage vit cela. Et donc ce serait mon conseil. »

Willie et Korie ont expliqué que leur foi avait eu un impact sur tous les aspects de leur vie. Ils ont rappelé comment le père de Willie, Phil Robertson, avait trouvé la rédemption après s’être tourné vers Dieu après des années de dépendance et d’infidélité conjugale. Le patriarche de la famille, âgé de 77 ans, et sa femme Kay, connue des fans de « Duck Dynasty » sous le nom de Miss Kay, 75 ans, se sont convertis au christianisme au milieu des années 1970.

« La foi est tout pour notre famille », a déclaré Korie. « La famille de Willie, en fait, ses parents sont devenus croyants quand il avait environ 3 ans. Et cela a tout changé pour leur famille, pour leur vie. J’ai grandi dans une famille croyante, donc c’est si important pour nous.

« Une chose dont nous avons réalisé lorsque nous avons fait notre émission, ‘Duck Dynasty’, c’est que les gens peuvent être initiés à la foi de toutes sortes de façons différentes. Et le divertissement façonne notre monde, notre culture de manière si puissante. Nous en tant que peuple consomment juste de grandes quantités de divertissement en ce moment. Et alors pourquoi ne pas faire des choses dans le divertissement qui sont remplies de foi, qui sont pleines d’espoir, qui sont positives, qui poussent les gens vers quelque chose de bien dans le monde plutôt que l’inverse ? »

En octobre, le couple a terminé le tournage de leur prochain biopic confessionnel « The Blind », qui sortira en septembre. Le film, qui se déroule dans la Louisiane des années 1960, suit le parcours de Phil, de son style de vie téméraire antérieur à sa transformation spirituelle. Willie a déclaré à Fox News Digital qu’il avait récemment revu le film et l’avait trouvé « vraiment difficile » car il se souvenait des luttes que ses parents avaient traversées avant de se tourner vers Dieu.

« Mais ensuite, vous réalisez: » Wow, nous sommes tellement touchés par notre foi, c’est parce que cela aurait pu aller dans les deux sens « », a-t-il partagé. « Et si mes parents n’avaient pas choisi la foi, ils auraient divorcé à coup sûr. J’aurais grandi dans une situation complètement différente.

« Il n’y aurait pas eu de Duck Commander, ce qui aurait signifié pas de ‘Duck Dynasty’, et je ne vous aurais probablement pas rencontré », a ajouté Willie en se tournant vers Korie.

« Toute ma vie aurait été complètement différente. Il y a donc cette grande appréciation de la foi et quelqu’un qui a partagé avec eux et qui a eu un impact sur leur vie. Et donc on ne sait jamais comment cela peut arriver. Et ça pourrait être, comme je l’ai dit, ça ne ça n’arrive pas toujours à l’église, dans un bâtiment d’église, ça arrive tout au long de la vie.

« Et donc tout ce que nous pouvons faire pour apporter cela aux gens », a ajouté l’auteur de « American Entrepreneur ». « Nous l’avons vu avec » Duck Dynasty « . Nous n’avons vu qu’une simple prière à la fin d’un spectacle, nous avons vu que cela a un impact sur des milliers et des milliers de personnes qui nous ont contactés et ont dit : « Mec, cette petite chose a eu un impact énorme. Quelque chose que nous avons regardé ensemble comme une famille dans nos salons et a eu un réel impact. Nous connaissons donc le pouvoir du divertissement. Nous savons qu’il existe différentes façons de raconter des histoires. »

Les personnalités de la télévision se lancent maintenant dans un autre domaine du divertissement avec leur première incursion dans le théâtre. Willie et Korie ont été producteurs de « His Story The Musical », une comédie musicale pop contemporaine basée sur la vie de Jésus-Christ. La production immersive, qui a été créée jeudi soir, est mise en scène dans une tente de théâtre de 1300 places à l’extérieur du Grandscape à Dallas, au Texas.

Willie a admis que son dernier projet pourrait surprendre certains de ses fans de « Duck Dynasty ».

« Vous pourriez être surpris de mettre la comédie musicale et Willie Robertson dans la même phrase, mais on ne sait jamais », a-t-il dit en riant. « Je cherche toujours. En fait, un ami me l’a envoyé. Juste un extrait d’une des chansons. Et il a juste dit: » Regarde ça. Et c’était une histoire sur Jésus, alors j’ai supposé qu’il pensait que j’étais intéressé.

« Mec, j’ai été vraiment ému », a-t-il ajouté. « J’en ai parlé à Korie, et j’espérais qu’elle ressentait la même chose. Et elle l’a fait. »

« Il ne s’est pas contenté de m’en parler », a déclaré Korie. « Il est littéralement venu vers moi avec, genre, des larmes dans les yeux, et je me suis dit : ‘Whoa, qu’est-ce que c’est ?’ Et il a été tellement ému par la toute première chanson qu’il s’est dit : « Nous devons en faire partie. Je ne sais pas ce que c’est, mais nous devons en faire partie. » Et nous voici. »

Willie a décrit la comédie musicale comme « comme si ‘The Chosen’ et ‘Hamilton’ avaient un bébé. Ce serait ‘His Story The Musical' ».

« C’est l’histoire de Jésus », a ajouté Korie. « C’est vraiment littéral, juste les évangiles sous une forme musicale, ce qui est si incroyable à ce sujet. C’est comme si vous connaissiez les Écritures, vous reconnaîtrez comme des histoires spécifiques tout au long de l’évangile.

« Si vous ne le faites pas, je pense que c’est juste une excellente façon de présenter aux gens Jésus et sa vie et son ministère et qui il était et de quoi il parlait. Parce que c’est très, c’est jeune et frais et artistique et magnifiquement et extrêmement fait professionnellement. Et aussi c’est juste l’Écriture, ce qui est incroyable.

« C’était jeune et frais et un nouveau regard sur une vieille histoire, quelque chose qui nous tient à cœur », a convenu Willie. « Et c’était comme si c’était comme si Dieu me disait qu’il y avait d’autres façons de faire passer le message. Et cela semblait être celui qui pouvait vraiment résonner. »

Réalisé par Jeff Calhoun, deux fois nominé aux Tony Awards, « His Story The Musical » présente une musique et des paroles originales de l’auteur-compositeur-interprète Anna Miriam Brown. Le jeune homme de 22 ans a été inspiré pour composer une comédie musicale racontant l’histoire de Jésus alors qu’il faisait du bénévolat dans un orphelinat lors d’une mission en Ukraine. Willie et Korie ont déclaré que l’histoire personnelle de Fox News Digital Brown faisait également partie de ce qui les avait attirés vers le projet.

« Quand nous avons entendu l’histoire derrière ‘His Story’, c’était encore plus incroyable », se souvient Korie. « Il a été écrit par une adolescente qui était missionnaire en Ukraine. Elle a commencé à l’écrire à l’âge de 16 ans. Elle avait vu » Hamilton « et elle avait l’impression que Dieu lui avait dit: » Hé, écris une comédie musicale sur moi.

« Et elle n’a même pas écrit de musique », a ajouté Korie. « Elle a dit qu’elle avait appris quatre accords de sa sœur et s’était assise et avait écrit 30 ou 40 chansons. C’est devenu » Son histoire « . Ainsi, sa vision en tant que missionnaire est devenue réalité. Et puis elle est arrivée jusqu’à nous, et nous avons sauté dedans et avons dit : ‘Nous sommes à bord.' »

Willie a déclaré que lui et Korie pensaient que regarder « His Story The Musical » serait une expérience édifiante.

« Nous avons besoin que les gens se présentent et viennent à Dallas comme vous le feriez à Broadway », a-t-il déclaré. « C’est une destination. Présentez-vous et faites partie de cette chose. Je pense que les gens ont soif de ça. Je pense que nous avons vu cela au cours de la dernière année où les gens vont vers des choses qui sont bonnes et qui sont positives. Et il y a certainement assez de mauvaises choses se passent dans notre pays. Nous avons donc besoin de quelque chose de positif.

En plus de leurs projets créatifs, Willie et Korie ont déclaré à Fox News Digital qu’ils étaient enthousiasmés par les développements dans leur vie personnelle, y compris les préparatifs pour accueillir plus de petits-enfants. Leur fille de 25 ans Sadie et son mari Christian Huff attendent leur deuxième enfant, une petite fille qu’ils prévoient de nommer Haven Belle.

« Elle va très bien », a déclaré Korie à propos de Sadie. « Nous allons avoir un autre petit-enfant d’un jour à l’autre, et nous ne pouvons pas attendre. Nous comptons les minutes. »

Willie et Korie sont également parents de fils John Luke, Will et Rowdy et de filles Rebecca et Bella. Le mois dernier, John Luke et sa femme Mary Kate ont révélé qu’ils attendaient leur troisième bébé ensemble.

« Donc, cela va se reproduire », a déclaré Willie. « Ils occupent nos vies avec tous nos projets et nos enfants et tout ça. C’est sûr que c’est un moment amusant d’être ici et de voir tout cela se mettre en place. »

Lors de leur entretien avec Fox News Digital, Willie et Korie sont revenus sur leur époque dans « Duck Dynasty », qu’ils ont admis les avoir surpris par son énorme succès.

Willie s’est souvenu de la rencontre la plus folle qu’il ait eue avec un fan au sommet de sa célébrité. Lui et Korie ont ri en racontant l’histoire d’un fan qui l’a spontanément payé pour prendre une photo.

« Il a dit : ‘Puis-je prendre une photo ?' », se souvient Willie. « Je lui ai dit que j’étais très pressé et que je devais partir, et il me presse et j’ai dit: » Je dois vraiment y aller. Et il a sorti son portefeuille, et il a juste tendu la main. Il n’a même pas compté. Il a juste sorti une liasse de billets et l’a collé dans ma main et a dit : ‘Tu dois encore y aller ?’

« Et j’ai dit: » Non, je suppose que je peux attendre une minute « », a-t-il ajouté avec un petit rire. « C’était l’un des plus drôles. C’était le gars qui m’a donné environ 100 dollars. »

« Je pense que c’était comme un 140 $? » dit Korie.

« Peut-être 160 $ ​​ou 180 $, je ne me souviens plus », a déclaré Willie. « Je l’ai donnée à quelqu’un d’autre parce que si quelqu’un me payait pour une photo, je vous la transmettrais. »

« Mais je pensais que c’était drôle parce qu’il savait que je n’étais pas aussi pressé que ce que je lui disais parce qu’il m’a arrêté avec ça. C’était intelligent. »