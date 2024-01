Willie Colon, ancien OL des Steelers, n’est pas fan de l’embauche d’Arthur Smith : “Je déteste ça”

La décision des Steelers de Pittsburgh d’embaucher l’ancien entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta, Arthur Smith, comme prochain coordonnateur offensif, n’a pas été une surprise mardi après-midi, surtout après les commentaires de l’entraîneur-chef Mike Tomlin et du président de l’équipe Art Rooney II concernant le processus de recherche.

Tomlin et Rooney voulaient un entraîneur avec une expérience de jeu dans la NFL et un entraîneur qui corresponde au style que Pittsburgh aime jouer. C’est Smith avec un T. Par conséquent, la décision de sélectionner Smith comme prochain OC était logique pour beaucoup.

Pour d’autres, c’est une mauvaise embauche, qui n’inspire tout simplement pas confiance. Parmi les membres de ce groupe se trouve l’ancien joueur de ligne offensive des Steelers Willie Colon.

Apparaissant sur The Carton Show mercredi matinColon a fustigé l’embauche de Smith par les Steelers, qui aurait obtenu un contrat de trois ans pour devenir leur prochain coordinateur offensif.

“Je déteste ça. Ouais, je n’en suis pas fan. Vous parlez de son mandat à Atlanta, mec, 7-10 chaque année », a déclaré Colon à propos de Smith, d’après la vidéo via The Carton Show sur YouTube. « Oui, il n’avait pas de quarterback. Mais mec, ils se reposent vraiment sur ses lauriers, non ? C’était un excellent OC au Tennessee. Mais il avait aussi [Ryan] Tannehill, AJ Brown et Derrick Henry. Il avait quelques chevaux, c’est pourquoi l’offensive était si bonne en 2019. »

C’est compréhensible d’être sur le mandat de Smith à Atlanta, étant donné qu’il a été licencié de son travail et qu’il n’a jamais permis aux Falcons d’atteindre les sommets offensifs auxquels il a mené les Titans pendant son mandat de coordinateur offensif. Ce n’était pas non plus comme si les Falcons étaient dépourvus de talent offensif. Smith n’a tout simplement jamais compris la situation du quart-arrière, croyant avoir les réponses en Desmond Ridder et Taylor Heinicke avant de s’enflammer.

Mais le fait que Colon jette un doute sur le séjour de Smith au Tennessee en raison de son talent semble indiquer qu’il n’a pas fait ses recherches. Avant de promouvoir Smith à OC en 2019, les Titans avaient le talent mais manquaient de capacité à exécuter et à marquer des points au tableau. C’était même sous l’actuel entraîneur-chef des Green Bay Packers, Matt LaFleur.

Après que Smith ait pris le relais, l’offensive des Titans a explosé. Il a aidé Tannehill à redresser sa carrière, lançant 55 touchés en deux saisons. Il a également vu Brown devenir l’un des meilleurs receveurs du football, comme il l’est encore aujourd’hui, rien qu’à Philadelphie.

Oh, et l’attaque précipitée de Smith offensivement a aidé Henry à réaliser deux de ses meilleures saisons au sol jusqu’à présent, y compris une saison de 2 000 verges qui a solidifié le curriculum vitae de Henry au Temple de la renommée.

Cela ne se repose pas sur les lauriers de Smith au Tennessee. Oui, il avait du talent. Mais tous les entraîneurs ont du talent. Il s’agit de tirer le meilleur parti de ce talent, ce que Smith a fait régulièrement au Tennessee. Il est très apprécié par certains grands entraîneurs, tant actuellement dans la NFL que dans l’histoire de la NFL.

Colon détestant l’embauche semble être une bonne idée pour s’aligner sur la pensée de groupe. C’est dommage que cela vienne d’un ancien Steeler, mais c’est ainsi que Colon est présent dans les médias aujourd’hui. Nous verrons ce que Smith fera à Pittsburgh. Il doit apprendre de son séjour à Atlanta. Il y a de fortes chances qu’il le fasse. Mais il est difficile de pencher aussi fortement dans un sens ou dans un autre juste un jour après son embauche annoncée.