NEW YORK – Willie Calhoun a annoncé son ajout à la rivalité Yankees-Red Sox de manière tonitruante.

Le voltigeur droit des Yankees, qui devrait obtenir un temps de jeu plus constant pendant qu’Aaron Judge se remet de son entorse à l’orteil, a lancé un coup de circuit à Tanner Houck lors de la sixième manche samedi, ce qui a mis New York en place pour de bon. La légende de l’embrayage de Calhoun ne fait que grandir. Trois de ses cinq circuits cette saison ont égalisé le match ou donné l’avantage aux Yankees. Alors que Calhoun contournait les bases, personne dans la pirogue ne souriait plus que Judge.

« Il a été vraiment bon », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone à propos de Calhoun. « Il a été l’une de ces pièces inattendues qui ont fait partie de nos victoires. Je pense qu’il peut vraiment frapper. Il a frappé encore mieux que ses chiffres ne le suggèrent. Il a été une belle pièce inattendue et une pièce importante pour nous alors que nous naviguons dans un beaucoup de blessés. »

Le tir de Calhoun a aidé les Yankees à gagner 3-1 contre les Red Sox, égalant la série avant le match en caoutchouc de dimanche soir dans le Bronx. Les Yankees se sont améliorés à 7-1 contre les Red Sox lors des huit dernières rencontres entre les rivaux et à 8-9 dans les matchs sans juge.

Willie Calhoun va au triage, les Yankees prennent une avance de 2-1 sur les Red Sox

« Cela va prendre tous les gars de ce club-house », a déclaré Calhoun à propos de trouver des moyens de gagner. « C’est un très bon club-house et de très bons joueurs, de haut en bas. Donc, vraiment compter les uns sur les autres et s’appuyer les uns sur les autres et se prendre en charge tous les jours. Nous devons juste continuer comme ça. »

Les Yankees sans juge devront monter d’un cran ou deux dans les prochains jours sans leur capitaine vedette. Les contributions des acteurs de soutien ont grandement contribué à leur victoire sur Boston samedi, tout en gardant intéressante la rivalité de longue date. Le coup de circuit en solo de Gleyber Torres dans la quatrième manche a placé les Yankees sur le tableau, la course de base en tête-à-tête d’Isaiah Kiner-Falefa a conduit à une autre course de New York, et la prise de sauvetage du voltigeur gauche Jake Bauers dans la troisième manche a amené la foule de 46 061 à ses pieds.

Gleyber Torres sent le dinger en solo alors que les Yankees frappent en premier contre les Red Sox

Pour les nouveaux venus de Boston, Justin Turner et Masataka Yoshida, ce week-end a été leur premier vrai goût des Red Sox-Yankees. Bien que cet affrontement Boston-New York ne suscite pas les mêmes émotions bouillonnantes pour les équipes qu’il y a une décennie, il y avait toujours un certain buzz, un type d’électricité au Yankee Stadium qui ne fait pas surface pour les autres adversaires en visite. Avouons-le, les Yankees et les Red Sox créeront toujours quelques drame, quoique dans une moindre mesure en raison du classement. Les Red Sox de la dernière place de l’AL East ont eu du mal à trouver de la cohérence, et les Yankees de la troisième place peuvent être particulièrement fades sans Judge.

Même ainsi, il était évident que la rivalité était bien vivante par les foules à guichets fermés du week-end dans le Bronx et leurs huées passionnées réservées à la star de Boston Rafael Devers. La foule locale a bruyamment chahuté Devers à chaque occasion, des annonces de composition d’avant-match à chacun de ses batteurs. Ces moqueries se sont transformées en acclamations lorsque, avec un coureur en troisième et deux retraits en troisième manche, Devers s’est envolé vers le champ gauche et Bauers a fait une incroyable prise bondissante contre le mur pour priver le joueur de troisième but des Red Sox d’un coup sûr supplémentaire et d’un RBI.

« Devers est un bon frappeur », a déclaré le droitier des Yankees Domingo Germán. « Immédiatement, l’impact et la direction dans laquelle le ballon allait, à quelle hauteur il allait, j’ai pensé que ça allait être un circuit. Tout d’un coup, Bauers était là et il a fait une belle prise. Il m’a sauvé une course. »

Bientôt, cependant, Devers a dit son morceau lorsqu’il a écrasé un coup de circuit égalisateur au champ central de l’allemand en sixième manche. Le tir en solo de 417 pieds était le 15e circuit de Devers de la saison et son deuxième en autant de jours contre les Yankees. Cette puissante explosion a brièvement drainé l’hostilité bruyante de la foule envers Boston.

Rafael Devers des Red Sox fait exploser un home run en solo pour égaliser le match contre les Yankees

Les Red Sox semblaient également jouer plus fort samedi contre les Yankees qu’ils ne l’ont fait pendant la majeure partie de la saison. Boston est entré dans la soirée à égalité avec les Nationals pour le moins de points défensifs sauvés (-27) en MLB. Mais, lorsque le rapide arrêt-court Anthony Volpe a envoyé un ballon au sol à Devers en cinquième manche, le champ intérieur des Sox l’a efficacement transformé en un double jeu de fin de manche, réussissant de manière impressionnante à battre les pieds rapides de la recrue new-yorkaise.

Le drame est revenu à la septième manche lorsque Yoshida a commis une faute après lancer après lancer contre le releveur des Yankees Wandy Peralta. Chaque pirogue vivait et mourait avec chaque offre Peralta et chaque connexion Yoshida. Yoshida a souri au receveur des Yankees Kyle Higashioka à un moment donné, les deux joueurs amusés par la durée absurde au bâton. Ce léger échange a donné un petit aperçu de la gentillesse de ces adversaires ces jours-ci. Finalement, avec Devers dans le trou, l’excitant au bâton a entraîné une marche de 14 lancers pour Yoshida. Quelques instants plus tard, Peralta a obligé Devers à se mettre à terre pour mettre fin à la menace.

Peut-être qu’avec les Yankees et les Red Sox qui se rencontrent moins souvent qu’auparavant, en raison du nouveau calendrier équilibré de la MLB, chaque match auquel ils joueront se sentira beaucoup plus gros. Peut-être que chaque petit moment, comme la prise bondissante de Bauers et la marche de 14 lancers de Yoshida, comptera un peu plus. Le temps nous dira comment la rivalité évolue à partir d’ici, mais la finale de la série dimanche dans le Bronx ajoutera une autre page à leur histoire.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Auparavant, elle a couvert les Mets pendant trois saisons et demie en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Elle ne manque jamais un match de Rafael Nadal, peu importe le pays ou le fuseau horaire dans lequel il joue. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .