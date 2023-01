Willie Aames, co-vedette de “Eight Is Enough” d’Adam Rich, “vidé” après sa mort: “Un ami de toujours”

Willie Aames et Betty Buckley pleurent leur ancienne co-star et amie.

Lorsque la nouvelle a éclaté dimanche que l’ancien acteur de “Eight Is Enough” Adam Rich était décédé, Aames et Buckley se sont rendus sur leurs comptes de réseaux sociaux respectifs pour rendre hommage à leur ami.

“Ce matin, Winnie m’a réveillé avec la nouvelle déchirante du décès d’Adam Rich”, a écrit Aames sur Facebook. “Je suis dégoûté. Adam était plus qu’un collègue. Il était vraiment mon seul petit frère. Un ami de toujours.”

Il a associé ses mots doux à une série de photos montrant Rich à l’âge qu’il avait pendant le déroulement de l’émission, se terminant par une photo d’eux deux ensemble, avec Dick Van Patten et Grant Goodeve. Dans sa légende, il écrit que “ces dernières années, Adam rêvait de renouveler sa carrière”.

ADAM RICH, STAR DE “HUIT C’EST SUFFISANT”, MORT À 54 ANS

“Il était l’un de ces enfants acteurs dont notre génération se souviendra toujours. Je ne peux pas vous dire combien de parents m’ont dit qu’ils avaient nommé leur premier enfant “Nicolas” d’après son personnage de “Eight Is Enough””, a poursuivi Aames. “La fraternité décroissante des enfants qui ont grandi pendant les années dorées de la télévision familiale a perdu un autre des nôtres. Il me manquera profondément. Reste ‘AR’ – Tu étais le plus mignon des enfants de la télévision.”

Aames a joué Thomas “Tommy” Bradford Jr., le deuxième plus jeune fils d’une famille de huit enfants, avec Rich jouant Nicholas Bradford, le plus jeune du groupe de Bradford. L’émission a été diffusée sur ABC pendant cinq saisons de 1977 à 1981.

La co-star Buckley a également rendu hommage à l’acteur. Elle a posté une série de photos sur son Instagram montrant les deux personnages ainsi que des photos actuelles des deux, en écrivant : “Ce sont quelques-unes de mes photos préférées avec lui.”

“Adam Rich était une lumière et mon jeune ami pendant les quatre saisons, j’ai eu la chance de travailler avec lui sur” Eight Is Enough “. Je l’adorais et j’adorais travailler avec lui dans nos scènes ensemble dans la série”, a-t-elle écrit. “Il était si gentil, drôle, frais et naturel. Il nous a apporté beaucoup de joie dans la série et à notre public.”

Elle a poursuivi : “Adam et moi sommes restés amis toutes ces années. Son amour et son soutien ont toujours signifié beaucoup pour moi. Je suis choquée par la nouvelle que j’ai reçue ce matin de sa mort. J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à ses amis et sa famille. Ces dernières années, Adam s’est consacré à inspirer les personnes atteintes de maladies mentales et émotionnelles. Il va beaucoup me manquer.

Buckley a rejoint la série dans la saison 2 après que Diana Hyland, qui jouait la matriarche de la famille lors de la première saison, a reçu un diagnostic de cancer du sein et est décédée en mars 1977 après avoir filmé seulement une poignée d’épisodes. Buckley a été amené à jouer Sandra Sue “Abby” Abbott, une veuve elle-même qui est présentée comme la tutrice de Tommy, et tombe plus tard amoureuse et épouse Thomas Bradford Sr.

Un représentant de l’acteur a confirmé sa mort avec un hommage émouvant sur Twitter, écrivant : “Adam était tout simplement un gars merveilleux. Il était gentil, généreux et un guerrier dans la lutte contre la maladie mentale.”

“Adam n’avait pas une once d’ego. Il était désintéressé et veillait toujours sur ceux qu’il aimait. C’est pourquoi beaucoup de gens qui ont grandi avec lui ont l’impression qu’une partie de leur enfance est partie et qu’ils sont tristes aujourd’hui”, a déclaré le représentant, Danny Deraney, a déclaré. “Il était vraiment l’Amérique‘c’est Petit Frère.”

Il a terminé en remerciant tous les fans “d’avoir tendu la main à propos d’Adam Rich”, en disant : “Si vous connaissiez Adam, vous adoreriez ce type. Et oh les histoires qu’il pouvait raconter.”