Willian pense que le patron de Fulham, Marco Silva, peut devenir l’un des meilleurs managers du monde

Willian a joué pour certains des meilleurs managers du football mondial au cours de sa carrière établie, travaillant sous les goûts de Jose Mourinho, Antonio Conte et même le talent émergent de Mikel Arteta.

Bien qu’il n’ait passé qu’une saison à Fulham sous Marco Silva, Willian pense que le patron portugais peut devenir l’un des meilleurs au monde tout en discutant de ce qui l’a poussé à déménager à Craven Cottage à l’été 2022.

« Quand j’ai quitté Corinthians en août, je n’avais aucune idée de la prochaine direction que j’allais prendre. Je n’avais aucune offre concrète », a déclaré Willian. QuatreQuatreDeux. « Je suis juste parti et je suis retourné à Londres, en espérant que quelque chose finirait par arriver. C’est alors que j’ai découvert que Marco Silva avait parlé à mon agent.

« Je n’étais de retour en ville que depuis quelques jours quand j’ai parlé à Marco. C’était une excellente conversation, et il a demandé si nous pouvions nous rencontrer le lendemain. Il a expliqué comment l’équipe jouait, les objectifs de la saison , et ce qu’il voulait de moi. C’était comme si deux choses s’étaient réunies, tu vois ?

« J’aime Londres, ma famille aime Londres et nous pourrions revivre ici, et je retournerais aussi en Premier League. J’avais reçu des offres de l’étranger et j’avais aussi des approches d’autres clubs anglais, mais j’ai vraiment apprécié ma conversation avec Marco et j’ai ressenti beaucoup de confiance de sa part.Je suis heureux que ma décision ait payé et que nous ayons très bien fait cette saison.

« Ce n’était pas une chose spécifique qu’il a dit », explique Willian, « mais j’ai quitté la réunion impressionné par son caractère. Il a cette touche humaine qui est essentielle dans le football ces jours-ci. C’est un grand manager avec le potentiel de devenir l’un des meilleur au monde. »

Aujourd’hui âgé de 34 ans, le temps ne joue malheureusement plus du côté du Brésilien. Il vient de se voir proposer un nouveau contrat d’un an pour rester à Fulham, avec l’option d’une année supplémentaire s’il se comporte de manière aussi impressionnante qu’il l’a fait lors de la campagne 2022/23.

Il ne craint pas la retraite, cependant, ayant déjà cartographié sa carrière post-football afin qu’il ne soit pas perdu quand il raccroche enfin ses chaussures.

« Je me prépare déjà à devenir agent de football », révèle-t-il. « Je veux jouer encore quatre ou cinq ans et nous savons que le temps passe vite, donc je pense que la meilleure façon est de commencer à planifier à l’avance.

« Ce ne sera pas que j’arrêterai et que je trouverai ensuite quoi faire ensuite; il s’agira plutôt de mettre en mouvement ce que j’ai étudié. J’en parle avec beaucoup de gens et, chaque fois que J’ai la chance, j’essaie même de regarder des matchs de jeunes sur notre terrain d’entraînement pour analyser les choses et savoir à quoi faire attention.

« Nous ne savons jamais ce que l’avenir nous réserve, mais mon idée est de continuer à vivre à Londres après avoir enfin raccroché mes bottes. »