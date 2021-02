Willian dit d’apprendre de son coéquipier d’Arsenal Saka malgré les affirmations d’Arteta

On a dit à Willian d’apprendre du jeune Bukayo Saka – bien que Mikel Arteta ait affirmé que le vétéran « avait changé le jeu » pour Arsenal contre Benfica.

Les Gunners avaient besoin du but tardif de Pierre-Emerick Aubameyang pour atteindre les 16 derniers de la Ligue Europa, le deuxième but de l’attaquant gabonais assurant une victoire 3-2 dans la nuit.

Mais Willian a également fait une intervention cruciale, mettant en place l’égalisation de Kieran Tierney en seconde période après que Benfica ait pris les devants 2-1.

Le joueur de 32 ans a eu du mal à gagner les fans d’Arsenal depuis son arrivée pour un transfert gratuit l’été dernier, mais a créé la chance pour Tierney quelques minutes seulement après avoir quitté le banc pour remplacer Emile Smith Rowe.

Arteta a félicité Willian après le match, en disant: « Je pense qu’il a changé le jeu. Il nous a donné beaucoup plus de sang-froid dans les moments, a produit un peu de créativité, a produit le but pour Kieran et nous avons besoin de tout le monde à bord. »

Cependant, la légende des Gunners, Martin Keown, a exigé plus de l’ailier – et a déclaré qu’il pourrait apprendre beaucoup de Saka, 19 ans, qui a organisé les deux frappes d’Aubameyang.

« Il pose des questions », a déclaré Keown à propos de Saka sur BT Sport après la victoire totale d’Arsenal 4-3. « C’est ce que je veux de Willian.

«Courez avec le ballon et testez-vous. C’est dur, c’est exigeant, physiquement, de courir sur quelqu’un.